ആഞ്ചലോട്ടിയെ ബ്രസീൽ വിളിക്കുന്നു

റിയോ ഡി ജനീറോ ∙ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ടിറ്റെയ്ക്കു പകരം റയൽ മഡ്രിഡ് കോച്ച് കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടിയെ പരിഗണിക്കുന്നതായി ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇറ്റലിക്കാരൻ ആഞ്ചലോട്ടിക്ക് റയലുമായി ഒരു വർഷത്തെ കരാർ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്.



English Summary: Brazil still targeting Ancelotti as next coach - CBF president