മെസ്സി ചൈനയിൽ, വമ്പൻ വരവേൽപ് നൽകി ആരാധകർ; ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ പോരാട്ടം

ഷാങ്ഹായ് ∙ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഏഷ്യയിൽ ഒരു ‘പിറ്റ് സ്റ്റോപ്’ എടുത്ത് അർജന്റീന സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി. അർജന്റീന– ഓസ്ട്രേലിയ സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനായി മെസ്സി ഇന്നലെ ചൈനയിൽ എത്തി. വൻ വരവേൽപാണു ബെയ്ജിങ്ങിൽ ആരാധകർ മെസ്സിക്കായി ഒരുക്കിയത്.

ഇത് ഏഴാം തവണയാണ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനായി മെസ്സി ചൈനയിൽ എത്തുന്നത്. 2017ലായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ആദ്യ സന്ദർശനം. ബെയ്ജിങ്ങിൽ അടുത്തിടെ പുനർനിർമിച്ച വർക്കേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 15നാണ് അർജന്റീന– ഓസ്ട്രേലിയ സൗഹൃദ മത്സരം നടക്കുക. ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലാണ് ഇരു ടീമുകളും അവസാനമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത്.

അന്ന് 2–1ന് അർജന്റീന ജയിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ പിഎസ്ജിയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലെ മേജർ സോക്കർ ലീഗിലെ ഇന്റർ മിയാമി ക്ലബ്ബിലേക്ക് പോകുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെസ്സി അറിയിച്ചിരുന്നു.

