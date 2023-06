ലയണൽ മെസ്സി വരണം, ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ നിറയണം; യുഎസ്എ സ്വപ്നം കാണുന്നു

ന്യൂയോർക്ക് ∙ റയൽ മഡ്രിഡ്, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയവയോടു മത്സരിച്ച രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു ശേഷം ലയണൽ മെസ്സി യുഎസിൽ പുതിയ അങ്കത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. യുഎസിൽ മെസ്സിയുടെ എതിരാളികൾ മറ്റു ഫുട്ബോൾ ടീമുകളല്ല; ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ലീഗായ എൻബിഎ, റഗ്ബി ലീഗായ എൻഎഫ്എൽ, മേജർ ലീഗ് ബേസ്ബോൾ തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ കായിക വിനോദങ്ങളോടാണ് മെസ്സി മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്!

കാണികൾ വരട്ടെ!

മെസ്സിയുടെ വരവോടെ മത്സര സംപ്രേക്ഷണം കാണുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് മേജർ സോക്കർ ലീഗ് (എംഎസ്എൽ) പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മെസ്സി ബാർസിലോനയിൽ കളിച്ച കാലത്തു സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗയ്ക്കും പിന്നീടു പിഎസ്ജിയിലേക്കു മാറിയ കാലത്ത് ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് വൺ ഫുട്ബോളിനും ലഭിച്ച മേൽക്കൈയാണ് എംഎസ്എലും സ്വപ്നം കാണുന്നത്. ഇതുവരെ മറ്റു ഫുട്ബോൾ ടീമുകളുടെ കാണികളായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ എതിരാളികൾ. എന്നാൽ യുഎസിൽ ബാസ്കറ്റ്ബോളിനും റഗ്ബിക്കും ബേസ്ബോളിനുമുള്ള കാണികളെക്കൂടി ഫുട്ബോളിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്റർ മയാമിയുമായി കരാർ ഒപ്പിടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന മെസ്സിക്കു സാധിക്കുമെന്ന് സകലരും കരുതുന്നു.

പെലെയുടെ പിൻഗാമി

1975ൽ ന്യൂയോർക്ക് കോസ്മോസുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട ബ്രസീൽ ഇതിഹാസം പെലെ, 2007ൽ ലൊസാഞ്ചലസ് ഗ്യാലക്സിയിലെത്തിയ ഡേവിഡ് ബെക്കാം എന്നിവരാണ് ഇതിനു മുൻപു യുഎസിൽ ഫുട്ബോൾ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച താര പ്രമുഖർ. ഇവർ ഇരുവരേക്കാളും വലിയ മേധാവിത്വം നേടാൻ മെസ്സിക്കു കഴിയുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി യുഎസ് സോക്കർ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ ഗുലാത്തി വിലയിരുത്തുന്നു. അർജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിനു പിന്നാലെയാണ് മെസ്സി യുഎസിലേക്കു വരുന്നതെന്നതാണു ശ്രദ്ധേയം.

ഗ്രൗണ്ടുകൾ നിറയും

1974ൽ പെലെ വരുന്നതിനു തലേവർഷം ന്യൂയോർക്ക് കോസ്മോസിന്റെ ശരാശരി കാണികളുടെ എണ്ണം 3578 ആയിരുന്നു. പെലെയുടെ അവസാന സീസണിൽ, 1977ൽ ഇത് 34,000 ആയി വർധിച്ചു. ഡൗണിങ് സ്റ്റേഡിയമെന്ന ചെറിയ വേദിയിൽനിന്ന് ക്ലബ് ന്യൂജഴ്സിയിലെ ജയന്റ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കു മത്സരങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു.

ഫ്ലോറിഡയിലെ ഡ്രൈവ് പിങ്ക് സ്റ്റേഡിയമാണ് നിലവിൽ ഇന്റർ മയാമി ക്ലബ്ബിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട്. 18,000 ‍പേർക്കു കളി കാണാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന കൊച്ചു സ്റ്റേഡിയമാണിത്. മെസ്സി കൂടി എത്തുന്നതോടെ എൻഎഫ്എൽ ക്ലബ് ഡോൾഫിൻസിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ ഹാർഡ് റോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കു മാറാനൊരുങ്ങുകയാണ് മയാമി ക്ലബ്. ഇവിടെ 65,000 പേർക്കു കളി കാണാം. 2026 ലോകകപ്പ് വേദികളിലൊന്നുമാണിത്.

കളി കാര്യമാകട്ടെ!

‘അമേരിക്കക്കാർ ആരും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറില്ല. എന്തൊരു കളിയാണത്!’ എന്നു കളിയാക്കിയവരുടെ നടുവിലേക്കാണ് 1975ൽ പെലെ വിമാനമിറങ്ങിയത്. അന്നു മുതൽ യുഎസിൽ ഫുട്ബോളിന്റെ ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്കാണ്. പെലെയുടെ കോസ്മോസ് അംഗമായിരുന്ന സോക്കർ ലീഗ് (എൻഎഎസ്എൽ) 1984ൽ അവസാനിപ്പിച്ചതിനു പകരം എംഎസ്എൽ ആരംഭിക്കുന്നത് 1996ലാണ്. 1994ൽ യുഎസ് ആദ്യമായി ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യമരുളി 2 വർഷത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു ഇത്. 1996ൽ 28 ലക്ഷം കാണികളായിരുന്നു എംഎൽഎസ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് ഒരു കോടിയായി വർധിച്ചു.

എങ്കിലും അമേരിക്കയിലെ മറ്റു കായിക വിനോദങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുട്ബോളിന് കാണികളില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇഎസ്പിഎൻ എംഎൽഎസിന്റെ 34 മത്സരങ്ങൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തപ്പോൾ ശരാശരി കാണികൾ 3.43 ലക്ഷം മാത്രമാണ്. ഈ സംഖ്യ ഭാവിയിൽ വർധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് എംഎൽഎസുമായി ആപ്പിൾ ടിവി പ്ലസ് 10 വർഷത്തെ സംപ്രേക്ഷണക്കരാർ ഒപ്പിട്ടത്.

English Summary : MLS expecting more fans for football after Messi's arrival