ഈ ട്രോഫി നിങ്ങൾക്കായി എഴുതപ്പെട്ടതാണ്; ഗ്വാർഡിയോള സിറ്റി

ഇസ്തംബൂൾ (തുർക്കി) ∙ ‘ഈ ട്രോഫി ഞങ്ങൾക്കായി എഴുതപ്പെട്ടതാണ്’ – ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് ഇന്റർ മിലാനെ 1–0ന് തോൽപിച്ച് ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം നേടിയതിനു പിന്നാലെ ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി കോച്ച് പെപ് ഗ്വാർഡിയോള തുർക്കിയിലെ അതാതുർക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉയർന്ന ആരവങ്ങളോടായി പറഞ്ഞു. സ്പാനിഷ് മിഡ്ഫീൽഡർ റോഡ്രിയുടെ 68–ാം മിനിറ്റിലെ ഗോളിൽ 1–0 ലീഡെടുത്ത സിറ്റിക്കെതിരെ മത്സരത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ ഇന്റർ മിലാൻ സമനില പിടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

പകരക്കാരൻ റൊമേലു ലുക്കാകുവിന്റെ ഹെഡർ സിറ്റി ഗോളി എഡേഴ്സൻ സേവ് ചെയ്ത നിമിഷത്തെയോർത്താവും പെപ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ആദ്യ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടമാണിത്. മുൻപു 3 വട്ടം ജേതാക്കളായിട്ടുള്ള ഇന്റർ മിലാൻ കളിയിലുടനീളം സിറ്റിയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി. 36–ാം മിനിറ്റിൽ പ്ലേമേക്കർ കെവിൻ ഡിബ്രുയ്നെ പരുക്കേറ്റ് പുറത്തായതും സിറ്റിയുടെ ഈ സീസണിലെ ഗോളടിയന്ത്രം നോർവേ താരം എർലിങ് ഹാളണ്ടിനെ ഇന്റർ പ്രതിരോധനിര വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയതും മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായി.

ഇതിനിടെയാണ് ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ്ബിന്റെ ഹീറോയായി റോഡ്രി അവതാരമെടുത്തത്. ബെർണാ‍ഡോ സിൽ‌വ കട്ട് ബായ്ക്ക് ചെയ്തു നൽകിയ പന്ത് ബോക്സിന് ഉള്ളിൽ കിട്ടിയ റോഡ്രി അതു നേരേ ഗോളിലേക്കു ചാർത്തുകയായിരുന്നു. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് ട്രെബിൾ കിരീടം. ഈ സീസണിൽ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ്, എഫ്എ കപ്പ്, ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് എന്നിവ സ്വന്തം. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇംഗ്ലിഷ് ടീം. 1999ൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും സമാനനേട്ടം കൈവരിച്ചിരുന്നു. പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയ്ക്കു ട്രെബിൾ കിരീട നേട്ടം 2–ാം തവണ. 2009ൽ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ബാർസിലോനയ്ക്ക് ഒപ്പം ഗ്വാർഡിയോള 3 കിരീടങ്ങൾ നേടിയിരുന്നു. (ലാ ലിഗ, കോപ്പ ഡെൽ റേ, ചാംപ്യൻസ് ലീഗ്)

