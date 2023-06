80–ാം സെക്കൻഡിൽ ഓസീസ് വലകുലുക്കി മെസ്സി; വേഗതയേറിയ ഗോളുമായി വീണ്ടും ‘മാസ്’

ബെയ്ജിങ് ∙ അർജന്റീന ജഴ്സിയിൽ വീണ്ടും ആരാധകരുടെ മനം നിറച്ച് ലയണൽ മെസ്സി. ഓസ്ട്രേലിയ്‌ക്കെതിരായ സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഗോൾവല കുലുക്കിയാണ് മെസ്സി വീണ്ടും ‘മാസ്’ ആയത്. ഇതുൾപ്പെടെ രണ്ട് ഗോൾ അടിച്ച അർജന്റീന, ഓസ്ട്രേലിയയെ 2–0നു വീഴ്ത്തി. ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലാണ് ഇരു ടീമുകളും ഇതിനു മുൻപ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അന്ന് 2–1നാണ് അർജന്റീന ജയിച്ചതെങ്കിലും ഇത്തവണ ഏകപക്ഷീയ വിജയമാണ് മെസ്സിയും കൂട്ടരും സ്വന്തമാക്കിയത്. ബെയ്ജിങ്ങിൽ അടുത്തിടെ പുനർനിർമിച്ച വർക്കേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു മത്സരം.

മെസ്സിക്ക് പുറമേ ഡിഫന്‍ഡര്‍ ജെര്‍മന്‍ പെസല്ലയാണ് അര്‍ജന്റീനയ്ക്കായി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. മത്സരം ആരംഭിച്ച് 80-ാം സെക്കന്‍ഡില്‍ പെനാല്‍റ്റി ബോക്‌സിനു പുറത്തുനിന്നു തൊടുത്ത തകര്‍പ്പന്‍ ഷോട്ടിലൂടെയാണ് നായകന്‍ ലയണല്‍ മെസ്സി ഗോള്‍ നേടിയത്. മെസ്സിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഗോള്‍ ആണ് ഇതെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

2018ലെ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ചെൽസിക്കെതിരെ അന്നു ബാർസിലോന താരമായിരുന്ന മെസ്സി, 127–ാം സെക്കൻഡിൽ നേടിയ ഗോളായിരുന്നു ഇതു മുൻപു താരത്തിന്റെ വേഗതയേറിയ ഗോൾ. സ്‌പോർട്‌സ് ഡേറ്റ ഗ്രൂപ്പായ ഗ്രെസെനോട്ട് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഒരു ഫുട്‌ബോൾ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ 60 സെക്കൻഡ് ഒഴികെ എല്ലാ മിനിറ്റിലും മെസ്സി സ്‌കോർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. 87-ാം മിനിറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് (16).

മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലും ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ലോകചാംപ്യംന്മാര്‍, പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ ജെര്‍മന്‍ പെസല്ലയിലൂടെയാണ് 68-ാം മിനിറ്റില്‍ രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയത്. ഇടതുവിങ്ങില്‍നിന്ന് വന്ന റോഡ്രിഗോ ഡി പോളിന്റെ ക്രോസില്‍ മികച്ച ഹെഡറിലൂടെയാണ് പെസല്ല വലകുലുക്കിയത്. ജൂണ്‍ 19ന് ഇന്തൊനേഷ്യയ്‌ക്കെതിരെയാണ് അര്‍ജന്റീനയുടെ അടുത്ത മത്സരം.

