പുലിസിച്ചിന് ഡബിൾ; മെക്സിക്കോയെ വീഴ്ത്തി യുഎസ്

ലാസ് വേഗസ് ∙ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിച്ച് ഇരട്ടഗോൾ നേടിയ മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോയെ 3–0നു തോൽപിച്ച് യുഎസ് കോൺകകാഫ് നേഷൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിൽ. 37, 46 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗിൽ ചെൽസി ക്ലബ്ബിന്റെ താരമായ പുലിസിച്ചിന്റെ ഗോളുകൾ.

79–ാം മിനിറ്റിൽ റിക്കാർഡോ പെപ്പി യുഎസിന്റെ 3–ാം ഗോൾ നേടി. മത്സരത്തിൽ 4 കളിക്കാർ ചുവപ്പു കാർഡ് കണ്ടതിനാൽ ഇരുടീമും 9 പേരുമായാണ് മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. നാളെ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ യുഎസ് കാനഡയെ നേരിടും.



English Summary: Double for Pulisic; The US defeated Mexico