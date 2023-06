ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ

ഭുവനേശ്വർ ∙ ഇന്റർകോണ്ടിനന്റൽ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ജേതാക്കളായ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക് ഒരു കോടി രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭുവേനേശ്വറിലെ കലിംഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഫൈനലിൽ ലബനനെ 2–0ന് തോൽപിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കിരീടവിജയം. സമാപന സമ്മേളനത്തിലാണ് നവീൻ പട്നായിക് സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.



ഈ തുകയിൽനിന്ന് 20 ലക്ഷം രൂപ ബാലസോർ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുട കുടുംബത്തിനു നൽകാൻ നീക്കിവയ്ക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീം പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു. ഡ്രസിങ് റൂമിൽ എല്ലാവരും ചേർന്നെടുത്ത തീരുമാനമാണിതെന്നും ട്വീറ്റിലുണ്ട്.

