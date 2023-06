2006 ലോകകപ്പിലെ പരിഹാസം പാഠമായി; യൂറോ ഭാഗ്യചിഹ്നത്തെ ജർമനി ഷോർട്സ് ധരിപ്പിച്ചു!

ബർലിൻ ∙ 2006 ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നമായി ട്രൗസറിടാത്ത സിംഹത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് പരിഹാസമേറ്റു വാങ്ങിയ ജർമനി യൂറോ 2024 ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നത്തെ ഷോർട്സ് ധരിപ്പിച്ചു! ഇതുവരെ പേരിടാത്ത തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള ‍െടഡി ബിയറിന് ബഹുവർണങ്ങളിലുള്ള ജഴ്സിയും നീല ഷോർട്സുമാണുള്ളത്.

ടൂർണമെന്റ് വർഷത്തിന്റെ സൂചനയായി 24 ആണ് ജഴ്സി നമ്പർ. ഗെൽസൻകിർഷനിലെ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ അമ്പരപ്പിച്ചാണ് ഭാഗ്യചിഹ്നം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. മുൻ ജർമൻ ക്യാപ്റ്റനും യൂറോ 2024 ടൂർണമെന്റ് ഡയറക്ടറുമായ ഫിലിപ്പ് ലാമും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ആൽബർട്ട്, ബെർണാഡോ, ബെൺഹാറ്റ്, ഹെർസി എന്നീ പേരുകളിൽ നിന്ന് ആരാധകർക്ക് ഭാഗ്യചിഹ്ത്തിനുള്ള പേരു തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

അടുത്ത വർഷം ജൂൺ 14 മുതൽ ജൂലൈ 14 വരെ ജർമനിയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലായിട്ടാണ് യൂറോ കപ്പ്. 2006ൽ ജർമനി ലോകകപ്പിന് ആതിഥ്യമരുളിയപ്പോൾ ഗോലിയോ എന്ന സിംഹമായിരുന്നു ഭാഗ്യചിഹ്നം. ജഴ്സി മാത്രമിട്ട് പിലെ എന്ന ഫുട്ബോളും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാഗ്യചിഹ്നം പരക്കെ പരിഹാസമേറ്റു വാങ്ങിയിരുന്നു.

