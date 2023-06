കനത്ത തോൽവിയിൽ ആത്മവിശ്വാസം പോകും; അർജന്റീനയെ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണം പണം മാത്രമല്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോകചാംപ്യൻമാരായ അർജന്റീന ടീമുമായി സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനുള്ള ക്ഷണം നിരസിച്ച് ഇന്ത്യ. അർജന്റീന ആവശ്യപ്പെട്ട വൻതുക നൽകാനാവില്ല എന്നതിനാലാണ് ഇന്ത്യ ക്ഷണം നിരസിച്ചത്. ‘‘അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ മത്സരത്തിനായി സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട ഭീമമായ തുക നൽകാനാവില്ല എന്നതിനാൽ ഇന്ത്യ പിൻമാറി’’– ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഷാജി പ്രഭാകരൻ പറഞ്ഞു.

50 ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 40 കോടി രൂപ) ആണ് അർജന്റീന ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന അർജന്റീന ടീമിനെതിരെ കനത്ത തോൽവി നേരിട്ടാൽ അത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കും എന്നതു കൂടി ഇന്ത്യയുടെ പിൻമാറ്റത്തിനു പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ ടീമിനു കിട്ടിയ വമ്പൻ ആരാധക പിന്തുണ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലദേശിലും സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാനായിരുന്നു അർജന്റീനയ്ക്കു താൽപര്യം. എന്നാൽ, ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനുകൾ ഇത്രയും ഉയർന്ന തുക നൽകാനാവില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് പിൻമാറി.പകരം ബെയ്ജിങ്ങിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുമായും ജക്കാർത്തയിൽ ഇന്തൊനീഷ്യയുമായും അർജന്റീന സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു.

