കുതിര വണ്ടിയിടിച്ച് ഗുരുതര പരുക്ക്, ‘കോമ’യിൽനിന്ന് ഉണർന്ന് പിഎസ്ജി ഗോൾ കീപ്പർ

മഡ്രിഡ് ∙ കുതിരവണ്ടിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ‘കോമ’യിലായിരുന്ന പിഎസ്ജി ഗോൾകീപ്പർ സെർജിയോ റിക്കോ അപകടനില തരണം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മേയ് 28ന് തെക്കൻ സ്പെയിനിലെ പ്രാദേശിക ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതുകാരൻ റിക്കോയ്ക്കു പരുക്കേറ്റത്.

കുതിരകളും കുതിരവണ്ടികളുമെല്ലാം അണിനിരക്കുന്ന ചടങ്ങിനിടെ റിക്കോയെ ഒരു കുതിരവണ്ടി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ലീഗിൽ സ്ട്രാസ്ബർഗിനെതിരായ മത്സരത്തിൽനിന്ന് അവധിയെടുത്ത് ക്ലബ്ബിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് റിക്കോ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയത്.

സെവിയ്യയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഐസിയുവിലായിരുന്ന റിക്കോയുടെ ആരോഗ്യനില തിങ്കളാഴ്ച മെച്ചപ്പെട്ടതായി ഭാര്യ ആൽബ സിൽവ പറ‍ഞ്ഞു.

English Summary : Sergio Rico wakes up from coma following horse-riding accident