പന്ത് പിടിച്ച് സ്റ്റിമാച്ച്, ഇന്ത്യ- പാക്ക് താരങ്ങളുടെ കയ്യാങ്കളി; പെരുമഴയത്തും പോരാട്ടച്ചൂട്- വിഡിയോ

ബെംഗളൂരു∙ സാഫ് കപ്പിലെ വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും. ഇന്ത്യ രണ്ടു ഗോളടിച്ച് മുന്നിലെത്തിയ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ടിലെ കയ്യാങ്കളി. ത്രോ ഇന്നിനെച്ചൊല്ലി തുടങ്ങിയ തർക്കം വഷളാകുകയായിരുന്നു. പന്തിനായുള്ള ഇന്ത്യ– പാക്ക് താരങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിനിടെ പന്ത് ത്രോ ഇൻ ആയി. ഉടൻ തന്നെ പാക്ക് താരം അബ്ദുല്ല ഇഖ്ബാൽ പന്തെറിയാൻ മുതിർന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ ഇഗോർ സ്റ്റിമാച്ച് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു.

പാക്ക് താരത്തിന്റെ കയ്യിൽനിന്നു പന്ത് തട്ടിയിട്ട ശേഷം, സ്റ്റിമാച്ച് അതു പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതോടെ ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകനോട് തർക്കിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ ചുറ്റുംകൂടി. തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുമെത്തിയതോടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കയ്യാങ്കളിയായി. ബെംഗളൂരുവിലെ കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ പണിപ്പെട്ടാണ് റഫറിമാർ ഇരു ടീമുകളെയും ശാന്തരാക്കിയത്. ഗ്രൗണ്ടിലെ മോശം പെരുമാറ്റത്തിന് ഇന്ത്യൻ പരിശീലകന് ചുവപ്പു കാർഡും ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പരിശീലകനോട് തട്ടിക്കയറിയ പാക്കിസ്ഥാൻ കോച്ച് ഷഹ്സാദ് അൻവറിന് യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടി.

ബെംഗളൂരു ശ്രീകണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിറഞ്ഞ ഗാലറിക്കു മുന്നിലായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ. ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ 195–ാമതുള്ള പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ സമ്പൂർണ ആധിപത്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക്. മത്സരത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്തെ നാലു ഗോളിനാണ് ഇന്ത്യ തോൽപ്പിച്ചത്. ഹാട്രിക് നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഛേത്രി (10–ാം മിനിറ്റ്, 16, 74), ഉദാന്ത സിങ് (81–ാം മിനിറ്റ്) എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗോൾവേട്ടക്കാർ. ജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ മൂന്നു പോയിന്റുമായി ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

‌English Summary: Huge Brawl Breaks Out Between India, Pakistan Players in SAFF Cup 2023