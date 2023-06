അർജന്റീനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാൻ മാത്രം താൽപര്യം; എതിരാളികൾ ഇന്ത്യ വേണ്ട

ന്യൂഡൽഹി∙ അര്‍ജന്റീന ഫുട്ബോൾ ടീമുമായി കളിക്കാനുള്ള അവസരം ഇന്ത്യ നഷ്ടമാക്കിയെന്ന വിവാദത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ. അർജന്റീനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തോടു കളിക്കാനായിരുന്നു താൽപര്യമെന്ന് എഐഎഫ്എഫ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാജി പ്രഭാകരൻ വ്യക്തമാക്കി. സ്പോൺസർഷിപ്പ് ലഭിക്കാത്തതും മത്സരം നടക്കാതെ പോയതിനു കാരണമായെന്ന് ഷാജി പ്രഭാകരൻ പ്രതികരിച്ചു.

‘‘ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കുന്നതിന് സ്പോൺസർഷിപ്പിന് അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതു ഫലം കണ്ടില്ല. അതിൽ എഐഎഫ്എഫിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല.’’– ഷാജി പ്രഭാകരൻ പറഞ്ഞു. ഖത്തർ ലോകകപ്പില്‍ ലഭിച്ച വലിയ പിന്തുണയെ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാൻ അർജന്റീന താൽപര്യം അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലദേശിലും കളിക്കാനായിരുന്നു നീക്കം. അതുസാധിക്കാതെ വന്നതോടെ അർജന്റീന ചൈനയിലും ഇന്തോനീഷ്യയിലും കളിച്ചു.

ചൈനയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയായിരുന്നു അർജന്റീനയുടെ എതിരാളികൾ. അർജന്റീന ടീമിനെ കേരളത്തിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി കായിക മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. ടീമിനെ കേരളത്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ച് അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റിന് മന്ത്രി കത്തയച്ചു. കത്തിന്റെ പകർപ്പ് മന്ത്രി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

English Summary: Argentina need some other opponents to play in India: AIFF