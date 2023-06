ഗോകുലത്തിന് സ്പാനിഷ് പരിശീലകൻ; ഡൊമിംഗോ ഓറാമസ് 18ന് എത്തും

കോഴിക്കോട് ∙ ടീം മലബാറിയൻസിനു കാൽപന്തിന്റെ കരുനീക്കങ്ങൾ മെനയാൻ സ്പെയിനിൽ നിന്ന് പുതിയ പരിശീലകൻ. ഗോകുലം കേരള എഫ്‌സി പുരുഷ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി സ്പാനിഷ് കോച്ച് ഡൊമിംഗോ ഒറാമസാണ് (49) ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. ജൂലൈ 18ന് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടെത്തും. 20 വർഷത്തിലധികമായി പരിശീലന രംഗത്തുള്ള ഒറാമസ് 2014ൽ ലസ് പൽമാസ് ഫുട്‌ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ മികച്ച പരിശീലകനുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടിയിരുന്നു.



യുഡി ലസ് പൽമാസ് ഫസ്റ്റ് ടീമിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച്, വിഡിയോ അനലിസ്റ്റ്, സ്കൗട്ടിങ് എന്നീ ചുമതലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. സ്പെയിനിലെ യുഡി സാൻ ഫെർണാണ്ടോ ക്ലബ്ബിലെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു കീഴിലാണ് സാൻ ഫെർണാണ്ടോ, സ്‌പാനിഷ് ഫുട്‌ബോളിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് ഇടംപിടിച്ചത്.

ഇക്വഡോറിലെ ഇൻഡിപെൻഡെന്റെ ഡെൽ വല്ലേയുടെ സ്കൗട്ടായും അസിസ്റ്റന്റ് ഫുട്ബോൾ ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിച്ചു. 2019ലെ സുഡാമേരിക്കാന കപ്പ് ടീമിനു നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിച്ചു. ഡൊമിംഗോ ഒറാമാസിനെ പുതിയ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ലഭിച്ചതിൽ ടീം സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് ഗോകുലം ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് വി.സി.പ്രവീൺ പറഞ്ഞു.

