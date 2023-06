‘പണം വന്നോളും’: മഴ സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സിപ്പട കേരളത്തിൽ വരും?

തിരൂർ (മലപ്പുറം) ∙ ലയണൽ മെസ്സി നായകനായ അർജന്റീന ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം കേരളത്തിൽ കളിക്കുന്നതിനായുള്ള താൽപര്യപത്രം അടുത്ത ആഴ്ച നൽകിയേക്കുമെന്ന് കായികമന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചർച്ച നടക്കും. മഴ സീസൺ കഴിയുന്ന ഉടൻ കേരളത്തിൽ അർജന്റീന ടീമിനെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ സഹായത്തോടെ തന്നെയാണ് ഇത് നടത്താൻ കഴിയുക. അവരുമായി ചർച്ച നടത്തും. ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ നാടാണിത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നില്ല. പണം വന്നോളുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേരളത്തിൽ കളിക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് അർജന്റീന ടീം തന്നെ അറിയിച്ചതായി കായികമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു. അർജന്റീന ടീം മാനേജർമാർ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ സ്വപ്നം പൂവണിയിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു നടത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary : Argentina wants to play in Kerala