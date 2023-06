ഫിഫ റാങ്കിങ്: അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ ആദ്യ 100ൽ ‌

സൂറിക് ∙ ലോക ഫുട്ബോൾ റാങ്കിങ്ങിൽ 5 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ ആദ്യ 100ൽ എത്തി. ഈയിടെ സമാപിച്ച ഇന്റർകോണ്ടിനന്റൽ കപ്പ് കിരീടനേട്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീമിനെ ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 100–ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത്. 2018 ഓഗസ്റ്റ് 16ന് പുറത്തിറക്കിയ റാങ്കിങ്ങിൽ 96–ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ.

പിന്നീട് റാങ്കിങ്ങിൽ പിന്നാക്കം പോയ ടീം ക്രൊയേഷ്യൻ കോച്ച് ഇഗോർ സ്റ്റിമാച്ചിനു കീഴിൽ നടത്തിയ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപാണ് സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്. ലോകറാങ്കിങ്ങി‍ൽ അർജന്റീന ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. ഫ്രാൻസ്, ബ്രസീൽ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ബൽജിയം, ക്രൊയേഷ്യ, നെതർലൻഡ്സ്, ഇറ്റലി, പോർച്ചുഗൽ, സ്പെയിൻ എന്നിവയാണ് യഥാക്രമം 2 മുതൽ 10 വരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ.

English Summary : India has reached top hundred in world football rankings for first time in 5 years