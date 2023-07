10,000 സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം അന്തിയുറങ്ങി: മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി മുൻ താരത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

ലണ്ടൻ∙ അസാധാരണ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ മുൻ‌ ഫ്രഞ്ച് താരം ബെഞ്ചമിൻ മെൻഡി. ബലാത്സംഗത്തിനു ശേഷം ഒരു യുവതിയോട്, താൻ 10,000 സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം അന്തിയുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മെൻ‍ഡി വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബലാത്സംഗക്കേസിൽ വിചാരണ നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് മെൻ‍ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

നാല് സ്ത്രീകളാണ് മെൻഡിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. ഇതുപ്രകാരം മെൻഡിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2020 ഒക്ടോബറിൽ വീട്ടിൽവച്ച് 24 വയസ്സുകാരിയെ ആക്രമിച്ചെന്നതാണ് ഒരു കേസ്. ഈ വർഷം ആദ്യം രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പരാതിയിൽ മെൻഡിക്കെതിരെ തെളിവുകളില്ലെന്ന് കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. മെൻഡി നിരപരാധിയാണെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി.

2017ൽ മൊണോക്കോ വിട്ട ശേഷമാണ് മെൻഡി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ ചേർന്നത്. 2018ൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ ഫ്രാന്‍സ് ടീമിലും മെൻഡി കളിച്ചിരുന്നു. പ്രതിരോധ താരമായ മെൻഡി 75 മത്സരങ്ങളിലാണ് സിറ്റിക്കായി ഇറങ്ങിയത്. 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ശേഷം ഒരു ടീമിനു വേണ്ടിയും കളിക്കുന്നില്ല.

English Summary: Ex-Man City Star Benjamin Mendy Said He Slept With 10,000 Women