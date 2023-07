ഗാൽറ്റിയർ പുറത്ത്; എൻറിക്വെ പിഎസ്ജി കോച്ച്

പാരിസ് ∙ ടീമിന്റെ പരിശീലകസ്ഥാനത്തു നിന്ന് ക്രിസ്റ്റോഫ് ഗാൽറ്റിയറെ പുറത്താക്കിയ ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് പിഎസ്ജി പുതിയ കോച്ചായി ലൂയിസ് എൻറിക്വെയെ നിയമിച്ചു. രണ്ടു വർഷത്തേക്കാണ് കരാർ. യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗിലെ പരാജയവും സൂപ്പർ താരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാവാതെ പോയതുമാണ് ഗാൽറ്റിയറുടെ പുറത്താകലിനു വഴിവച്ചത്. നീസ് ക്ലബ്ബിന്റെ പരിശീലകനായിരിക്കെ നടത്തിയ വംശീയ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിലും ഗാൽറ്റിയർ ഈയിടെ വിവാദത്തിൽ ചാടിയിരുന്നു. 2014–15 സീസണിൽ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ബാർസിലോനയെ ട്രെബിൾ നേട്ടത്തിലേക്കു നയിച്ച എൻറിക്വെ 2020 യൂറോ കപ്പിൽ സ്പെയിനെ സെമിയിലുമെത്തിച്ചു. എന്നാൽ 2022 ലോകകപ്പിൽ സ്പെയിൻ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്തായതോടെ സ്ഥാനം നഷ്ടമായി. അതിനു ശേഷം മറ്റൊരു ടീമിന്റെയും ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല അൻപത്തിമൂന്നുകാരൻ എൻറിക്വെ.



English Summary : Christophe Galtier is out, Luis Enrique is the PSG coach