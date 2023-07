മെസ്സിയെയും റൊണാൾഡോയെയും പിന്നിലാക്കാൻ സാധിക്കും: ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഛേത്രി

മുംബൈ∙ ലയണൽ മെസ്സിയുടേയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടേയും ഗോൾ നേട്ടങ്ങൾ പിന്നിലാക്കാൻ തനിക്കു സാധിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ ഛേത്രി. രാജ്യാന്തര ഗോളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇതിഹാസ താരങ്ങള്‍ക്കു പിന്നിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ. 93 ഗോളുകളാണ് രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് സുനിൽ ഛേത്രി നേടിയിട്ടുള്ളത്. ‘‘രാജ്യത്തിനായി ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, വേണമെങ്കിൽ റൊണാൾ‍ഡോയേയും മെസ്സിയെയും പിന്നിലാക്കാന്‍ എനിക്കു സാധിക്കും.’’– സുനിൽ ഛേത്രി പ്രതികരിച്ചു.

‘‘ഞാനിപ്പോൾ രാജ്യത്തിനായി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതു സാധിക്കാത്ത സമയത്തു ഞാൻ ഫുട്ബോൾ അവസാനിപ്പിക്കും. എന്നാൽ അത് എന്നു സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. സാഫ് കപ്പിലെ വിജയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ലെബനൻ, കുവൈത്ത് പോലുള്ള ശക്തരായ ടീമുകളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും നമ്മൾ ജയിച്ചു.’’– സുനിൽ ഛേത്രി പറഞ്ഞു.

38–ാം വയസ്സിലും ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് സുനിൽ ഛേത്രി നടത്തുന്നത്. സാഫ് കപ്പില്‍ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഛേത്രി ഹാട്രിക് നേടിയിരുന്നു. നേപ്പാളിനെതിരെയും ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് പോരാട്ടത്തിൽ കുവൈത്തിനെതിരെയും വല കുലുക്കി. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം ആദ്യ 100 ൽ എത്താനും ഛേത്രിയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു സാധിച്ചു.

English Summary: I can beat even Messi and Ronaldo: Sunil Chhetri