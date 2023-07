ബന്ധപ്പെടാൻ ആരെയും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല: ബലാത്സംഗ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി മുൻ താരം

ലണ്ടൻ∙ ശാരീരിക ബന്ധത്തിനായി ആരെയും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ മുൻ താരം ബെഞ്ചമിൻ മെൻഡി. ബലാത്സംഗക്കേസിൽ വിചാരണയ്ക്കിടെയാണ് പരാതിക്കാരായ സ്ത്രീകളെ യാതൊരു തര‌ത്തിലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മെൻഡി നിലപാടെടുത്തത്. പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയാണു ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നും മെൻഡി കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. 2018 ഒക്ടോബറിലും 2020ൽ ഒക്ടോബറിലും രണ്ടു പേരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നാണ് മെൻഡിക്കെതിരായ പരാതി. രണ്ട് ആരോപണങ്ങളും മുൻ സിറ്റി താരം തള്ളിയിട്ടുണ്ട്.

ബലാത്സംഗത്തിനു ശേഷം ഒരു യുവതിയോട്, താൻ 10,000 സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം അന്തിയുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മെൻ‍ഡി വെളിപ്പെടുത്തിയത് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വാർത്തയായിരുന്നു. വേറെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ താരത്തിനെതിരെ തെളിവുകളില്ലെന്ന് ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. മെൻഡി നിരപരാധിയാണെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി.

2021 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ മെൻഡി ഫുട്ബോളിൽനിന്നു വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. 2017ൽ മൊണോക്കോ വിട്ട ശേഷമാണു താരം മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ ചേർന്നത്. 2018ൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ ഫ്രാന്‍സ് ടീമിലും കളിച്ചിരുന്നു. പ്രതിരോധ താരമായ മെൻഡി 75 മത്സരങ്ങളിലാണ് സിറ്റിക്കായി ഇറങ്ങിയത്.

English Summary: Benjamin Mendy tells retrial he 'would never force' women