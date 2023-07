‘ഞങ്ങളീ കളിയിലില്ല!’ : ജോലി വിവാദത്തിൽ കൗൺസിലും പൊതുഭരണവകുപ്പും

തൃശൂർ ∙ വിചിത്രമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മൂലം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളായ റിനോ ആന്റോ, അനസ് എടത്തൊടിക, എൻ.പി.പ്രദീപ് എന്നിവർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കില്ലെന്ന വാർത്തകൾക്കിടെ പ്രശ്നത്തിൽ കൈകഴുകി സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും നിയമനം നൽകുന്ന പൊതുഭരണ വകുപ്പും. സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലാണ് മാനദണ്ഡം സംബന്ധിച്ച ശുപാർശ നൽകുന്നതെന്നാണ് പൊതുഭരണവകുപ്പിന്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നുപോലും തങ്ങൾക്കറിയില്ലെന്നാണ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് യു.ഷറഫലി പറയുന്നത്.

ജോലി ലഭിക്കാൻ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളും ഒളിംപിക് ഫുട്ബോളും മറ്റും യോഗ്യതയാക്കിയതിന്റെ അനൗചിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ മനോരമ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. അതേ സമയം, ജോലി ആശങ്കയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയെത്തുടർന്ന് റിനോ ആന്റോയെ കാണാൻ പി. ബാലചന്ദ്രൻ എംഎൽഎ വീട്ടിലെത്തി. കായിക മന്ത്രിക്കുള്ള അപേക്ഷ റിനോ, എംഎൽഎക്കു കൈമാറി.



പ്രദീപിന് ഓഫർ മാത്രം



മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം എൻ.പി.പ്രദീപിന്റെ ജോലിക്കാര്യവും യാഥാർഥ്യമായിട്ടില്ല. 2007 നെഹ്റു കപ്പിൽ സിറിയയ്ക്കെതിരെ പ്രദീപിന്റെ ഗോളിലാണ് ഇന്ത്യ കിരീടം നേടിയത്. അതേത്തുടർന്നാണ് താരത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വീടുവയ്ക്കാൻ ഭൂമിയും കാഷ് അവാർഡും ജോലിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ജോലി ഇപ്പോഴും സ്വപ്നമായി അവശേഷിക്കുന്നു.

അനസിനെ പൊലീസ് വെട്ടി



ഇന്ത്യൻ ടീമിലും ഐഎസ്എലിലും സജീവമായിരുന്ന കാലത്താണ് അനസ് കേരള പൊലീസിൽ സ്പോർട്സ് ക്വോട്ടയിൽ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ 31 വയസ്സായെന്നു പറഞ്ഞ് അവസാന നിമിഷം തള്ളുകയായിരുന്നു. 25 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരെയേ പരിഗണിക്കൂവെന്നും 31 വയസ്സായതിനാൽ താങ്കളുടെ കഴിവ് ടീമിന് 3 വർഷം മാത്രമേ പ്രയോജനപ്പെടൂവെന്നും പറഞ്ഞാണ് ജോലി നിഷേധിച്ചത്. 34 വയസ്സാണ് മികവിന്റെ അവസാനം എന്നത് ആരുടെ കണ്ടെത്തലാണെന്നറിയില്ല! ഈ പ്രായത്തിനുശേഷവും പൊലീസിൽ ജോലി ലഭിച്ചതിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട്.

