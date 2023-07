തുടക്കം മിന്നിച്ച് വനിതാ ലോകകപ്പ്; ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മത്സരം കാണാൻ 75,784 കാണികൾ

സിഡ്നി/ഓക്‌ലൻഡ് ∙ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൽ ആതിഥേയരായ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ന്യൂസീലൻഡിനും വിജയത്തുടക്കം. ഓസ്ട്രേലിയ 1–0ന് അയർലൻഡിനെയും ന്യൂസീലൻഡ് ഇതേ സ്കോറിന് നോർവേയെയും തോൽപിച്ചു. ഓക്‌ലൻഡിൽ നോർവേ ടീം താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിനു സമീപത്തുണ്ടായ വെടിവയ്പ് അൽപനേരം ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും കാണികളുടെ ആവേശത്തിനു വിലങ്ങുതടിയായില്ല.

കാണികളുടെ എണ്ണത്തിലും റെക്കോർഡോടെയാണ് ഇത്തവണ ലോകകപ്പിന്റെ തുടക്കം. ഓക്‌ലൻഡ് ഈഡൻ പാർക്കിൽ നടന്ന ന്യൂസീലൻഡ് – നോർവേ മത്സരം കാണാൻ 42,137 കാണികളെത്തി. ഒരു രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന്റെ കാണികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇതു ന്യൂസീലൻഡിലെ റെക്കോർഡാണ്. ഹന്ന വിൽക്കിൻസണാണ് ന്യൂസീലൻഡിന്റെ വിജയഗോൾ നേടിയത്. പുരുഷ–വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ന്യൂസീലൻഡിന്റെ ആദ്യവിജയമാണിത്.

ഓസ്ട്രേലിയ – അയർലൻ‍ഡ് മത്സരം നടന്ന സിഡ്നിയിലെ സ്റ്റേഡിയം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിലേറെ കാണികളുണ്ടായിരുന്നു. 75,784 കാണികൾ എന്നത് വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ റെക്കോർഡാണ്. പെനൽറ്റിയിൽനിന്ന് സ്റ്റെഫ് കാറ്റ്‌ലിയാണ് വിജയഗോൾ നേടിയത്. സൂപ്പർ താരം സാം കെർ പരുക്കുമൂലം പുറത്തായത് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന ആശങ്കളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതായി ഈ വിജയം.

English Summary: Women's world cup football wins for hosts Australia and New Zealand