മെസ്സിയുടെ ഫ്രീകിക്ക് മാജിക്, അരങ്ങേറ്റത്തിൽ വിജയ ഗോൾ; ആഘോഷമാക്കി ഇന്റർ‌ മയാമി- വിഡിയോ

ഫ്ലോറിഡ∙ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഇന്റർ മയാമിക്കായി വിജയ ഗോൾ നേടി അർജന്റീന സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി. ലീഗ്സ് കപ്പ് ടൂർണമെന്റിൽ ക്രൂസ് അസൂളിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് ഇന്റർ മയാമി തകർത്തത്. മെസ്സിയുടെ വരവ് പ്രമാണിച്ച് കപ്പാസിറ്റി ഉയർത്തിയെങ്കിലും, തിങ്ങിനിറഞ്ഞ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മയാമി മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയത്. മത്സരത്തിൽ പകരക്കാരന്റെ റോളിൽ ഇറങ്ങിയാണ് മെസ്സി ഗോൾ നേടിയത്.

44–ാം മിനിറ്റിൽ റോബർട്ട് ടെയ്‍ലറുടെ ഗോളിൽ മയാമി മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഉറിയൽ അന്റൂനയുടെ ഗോളിലൂടെ (65–ാം മിനിറ്റ്) ക്രൂസ് അസൂൾ സമനില പിടിച്ചു. തുടര്‍ന്നായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം. 54-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി മെസ്സി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി. മത്സരം സമനിലയിലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കെ 94–ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ഫ്രീകിക്ക് ഗോൾ.

ഇന്‍ജറി ടൈമിൽ അസൂൾ ബോക്സിനു പുറത്തു ലഭിച്ച ഫ്രീകിക്ക് എടുക്കാനെത്തിയ അർജന്റീന താരത്തിനു പിഴച്ചില്ല. അസൂൾ ഗോൾ കീപ്പർ ആന്ദ്രേസ് ഗുഡിനയുടെ ശ്രമങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തി പന്ത് ഗോൾ പോസ്റ്റിന്റെ ടോപ് കോർണറിലേക്കാണു മെസ്സി അടിച്ചുവിട്ടത്. ഗ്രൗണ്ടിന് തൊട്ടുവെളിയിൽ കളി കാണാന്‍ നിന്ന മക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് മെസ്സി ഗോൾ നേട്ടം ആഘോഷിച്ചത്.

മെസ്സിയുടെ കളി കാണാൻ യുഎസ് ടെന്നീസ് താരം സെറീന വില്യംസ്, ഇന്റർ മയാമി ഉടമയും മുൻ ഇംഗ്ലിഷ് ഫുട്ബോൾ താരവുമായ ഡേവിഡ് ബെക്കാം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ഗാലറിയിൽ അണനിരന്നിരുന്നു. യുഎസിലെയും മെക്സിക്കോയിലേയും ക്ലബ്ബുകൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ടൂർണമെന്റാണ് ലീഗ്സ് കപ്പ്. മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിൽനിന്നുള്ള ടീമാണ് ക്രൂസ് അസൂൾ.

English Summary: Messi Scores Winner with Free-kick in Dying Seconds on Inter Miami Debut