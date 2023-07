ആർപ്പു വിളിക്കൂ; മാർത്ത വരുന്നു! വനിതാ ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീൽ ഇന്നിറങ്ങുന്നു

അഡ്‌ലെയ്ഡ് ∙ വനിതാ ഫുട്ബോളിലെ സൂപ്പർ താരം ഇന്ന് ആറാം ലോകകപ്പിനിറങ്ങുന്നു. വനിതാ ലോകകപ്പിൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യമത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ ഇന്ന് പാനമയെ നേരിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാവുക മുപ്പത്തിയേഴുകാരി മാർത്ത. ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 4.30നാണ് മത്സരത്തിനു കിക്കോഫ്. രാവിലെ 11.30ന് ഇറ്റലി അർജന്റീനയെയും ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് ജർമനി മൊറോക്കോയെയും നേരിടും.



17 ഗോളുകളുമായി ലോകകപ്പിലെ എക്കാലത്തെയും ടോപ് സ്കോററാണ് മാർത്ത. ഇന്നു ഗോളടിച്ചാൽ 6 ഫിഫ ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ വനിത/പുരുഷ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാകും. എന്നാൽ അതിലേറെ മാർത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത് ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ കിരീടം എന്നതാകും. വനിതാ ലോകകപ്പിൽ ഇതുവരെ ബ്രസീൽ ജേതാക്കളായിട്ടില്ല. 2007ൽ ഫൈനലിലെത്തിയതാണ് മികച്ച നേട്ടം. അന്നു ഫൈനലിൽ ജർമനിയോടു തോറ്റു.

പോ‍ർച്ചുഗലിനു തോൽവി; ഫ്രാൻസിനു സമനില

വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ജമൈക്കയോട് ഗോൾരഹിത സമനില വഴങ്ങി. നെതർലൻഡ്സ് 1–0ന് പോർച്ചുഗലിനെയും സ്വീഡൻ 2–1ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെയും തോൽപിച്ചു.

