ഏഷ്യൻ ബാഡ്മിന്റനിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരാശ; സൈന, സിന്ധു, സമീർ പുറത്ത്

വുഹാൻ (ചൈന)∙ ഏഷ്യൻ ബാഡ്മിന്റൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരാശയുടെ ദിനം. ഇന്ത്യയുടെ മെഡല്‍ സ്വപ്നങ്ങൾക്കു മിഴിവേകി ക്വാർട്ടറിൽ കടന്ന മൂന്നു താരങ്ങളും തോറ്റു. വനിതാ വിഭാഗം സിംഗിൾസിൽ ഏഴാം സീഡ് സൈന നെഹ്‌വാൾ, നാലാം സീഡ് പി.വി. സിന്ധു എന്നിവരും പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ സമീർ വർമയുമാണ് തോറ്റു പുറത്തായത്.

ലോക നാലാം നമ്പർ താരം ജപ്പാന്റെ അകാനെ യമാഗൂചിയാണ് സൈനയെ തോൽപ്പിച്ചത്. മൂന്നു സെറ്റു നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ 13-21, 23-21, 16-21 എന്ന സ്കോറിനാണ് യമാഗൂചിയുടെ ജയം. നിർണായകമായ മൂന്നാം സെറ്റിൽ സൈന 14–11നു മുന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും തിരിച്ചടിച്ച യമാഗൂചി സെറ്റും മൽസരവും സ്വന്തമാക്കി. യമാഗൂചിക്കെതിരെ ഒൻപതു മൽസരങ്ങളിൽ സൈനയുടെ എട്ടാം തോൽവിയാണിത്. നേരത്തെ, കൊറിയയുടെ കിം ഗാ യുന്നിനെതിരെ 38 മിനിറ്റു നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ 21–15, 21–19നു ജയിച്ചാണ് സൈന ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നത്.

അതേസമയം, കാനഡയുടെ സീഡില്ലാ താരം കായ് യാൻയാനെയോടു തോറ്റാണ് ഒളിംപിക്സ് വെള്ളിമെഡൽ ജേതാവായ സിന്ധുവിന്റെ മടക്കം. നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്കാണ് യാൻയാനെ സിന്ധുവിനെ തകർത്തത്. സ്കോർ: 21-19, 21-9. പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ചൈനയുടെ രണ്ടാം സീഡ് ഷി യുഖിയോടു തോറ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന സമീർ വർമ പുറത്തായത്. 10-21, 12-21 എന്ന സ്കോറിനാണ് സമീറിന്റെ തോൽവി. കഴിഞ്ഞ ഏഴു മൽസരങ്ങളിൽ യുഖിയ്ക്കെതിരെ സമീർ വർമയുടെ അഞ്ചാം തോൽവി കൂടിയാണിത്. നേരത്തെ, ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ കാ ലോങ് ആങ്കസിനെ 21–12, 21–19നു കീഴടക്കിയാണ് സമീർ ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നത്.



English Summary: Bad day in office for Indian shuttlers in Badminton Asia Championships. After the exit of Saina Nehwal & Sameer Verma, P.V Sindhu also crashes out.