ഷൂട്ടിങ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു 2 സ്വർണം; ദിവ്യനേഷിന് ഒളിംപിക്സ് യോഗ്യത

ബെയ്ജിങ് ∙ ഷൂട്ടിങ് ലോകകപ്പ് ടീം ഇനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു 2 സ്വർണവും വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ഒരു വെള്ളിയും. 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൽ വിഭാഗത്തിൽ മനു ഭാക്കർ– സാരഭ് ചൗധരി ടീനേജ് സഖ്യവും, എയർ റൈഫിൾ മിക്സഡ് വിഭാഗത്തിൽ ദിവ്യനേഷ് പാൻവാർ– അൻജും മോദ്ഗിൽ സഖ്യവുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്വർണമണിഞ്ഞത്.

പുരുഷവിഭാഗം 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ വിഭാഗത്തിൽ പതിനാറുകാരനായ ദിവ്യനേഷ് പാൻവാർ വെള്ളിയും നേടി. ഈ ഇനത്തിൽ ദിവ്യനേഷ് ഒളിംപിക് യോഗ്യതയും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനത്തിൽ ഒളിംപിക്സ് യോഗ്യത നേടുന്ന നാലാമത്തെ താരമാണ് ദിവ്യനേഷ്.'

English Summary: 16 yr old Divyansh Singh Panwar secure Olympic quota for India in 10m Air Rifle event