ഇന്ത്യ ജന്മം നൽകിയ ഏറ്റവും മികച്ച കായിക താരം ആരാണ്? ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ സുനിൽ ഗാവസ്കറോ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറോ? അതോ ചെസ് ഇതിഹാസം വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദോ? ഉത്തരങ്ങൾ പലതാകാം. എന്നാൽ, ഇവർക്കെല്ലാം അപ്പുറം ഇന്ത്യൻ കായികരംഗത്തിന് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ വ്യക്തമായ മേൽവിലാസമുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരാളുണ്ട്. സാക്ഷാൽ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്‌‌ലറെപ്പോലും കളിമികവു കൊണ്ട് തന്റെ ആരാധകനാക്കി മാറ്റിയ ഹോക്കി താരം ധ്യാൻചന്ദ്! ലോകഹോക്കിയിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ ധ്യാൻചന്ദിന്റെ 115–ാം ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. ഒപ്പം നമ്മുടെ ദേശീയ കായിക ദിനവും. ധ്യാൻചന്ദിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ കായിക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.

ആരാണ് ഈ ധ്യാൻ‌ചന്ദ്? എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ? കേട്ടറിവിനേക്കാൾ വലുതാണ് ധ്യാൻചന്ദെന്നതാണ് സത്യം. 1905 ഓഗസ്‌റ്റ് 29ന് അലഹബാദിൽ സുമേഷ്‌വാർ ദത്ത് എന്ന പട്ടാളക്കാരന്റെ മകനായി ജനിച്ച ധ്യാൻചന്ദ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സെന്റർ ഫോർവഡ് ആയിരുന്നു. യഥാർഥ പേര് ധ്യാൻ സിങ്. ഒരു സാധാരണ രജപുത്രകുടുംബത്തിലെ അംഗമായി ജനിച്ച ധ്യാൻ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് ഹോക്കിയുടെ എല്ലാമെല്ലാമായത്. പിതാവ് സുമേഷ്‌വാറിന്റെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഈ കുടുംബം ത്സാൻസിയിലേക്ക് കുടിയേറി. പിതാവിന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന ധ്യാൻ, 17–ാം വയസിൽ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നു. ശിപായിയായി ജീവിതമാരംഭിച്ച് മേജറായി പിരിഞ്ഞ ധ്യാൻചന്ദിന്റെ കഥ ഹോക്കിയുടെ കൂടി ചരിത്രമാണ്.

17–ാം വയസിൽ ബ്രാഹ്‌മിൺ റജിമെന്റിലെ ശിപായിയായി ചേർന്നതോടെയാണ് ധ്യാനിന് ഹോക്കിയിൽ കമ്പം കയറുന്നത്. ബ്രാഹ്‌മിൺ റജിമെന്റിലെ സുബേദാർ മേജർ ബാലെ തിവാരിയായിരുന്നു ധ്യാനിന്റെ ആദ്യ ഗുരു. അവിടെനിന്നും ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു. 1923ൽ തന്റെ റജിമെന്റിനെ അക്കാലത്തെ പ്രശസ്‌തമായ മീററ്റ് ടൂർണമെൻറിൽ ജേതാക്കളാക്കിയതിൽ ധ്യാനിന്റെ പങ്ക് വലുതായിരുന്നു. പിന്നീട്, 1924ൽ പഞ്ചാബ് നേറ്റീവ് ഹോക്കി ടൂർണമെൻറിലും ധ്യാൻ തന്റെ റജിമെന്റിനെ കിരീടത്തിലെത്തിച്ചു. 1926ൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി ടീമിന് വിദേശത്ത് പര്യടനം നടത്താൻ അവസരം ഒത്തുവന്നു. ആ ടീമിലേക്ക് അന്ന് വെറും 21 വയസ്സ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ധ്യാനും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽനിന്നും വിദേശത്തു പര്യടനം നടത്തുന്ന ആദ്യ ഹോക്കി ടീമായിരുന്നു അത്.

രണ്ടു മാസം നീണ്ടുനിന്ന പര്യടനം ന്യൂസീലൻഡിലേക്കായിരുന്നു. തുടക്കം മുതൽതന്നെ സെന്റർ ഫോർവേഡായി കളിച്ച ധ്യാൻചന്ദ് ടീമിന്റെ നെടുംതൂണായി. അന്ന് ആകെ കളിച്ച 21 മത്സരങ്ങളിൽ 18ലും ഇന്ത്യൻ ആർമിക്കായിരുന്നു വിജയം. രണ്ടെണ്ണം സമനിലയിൽ കലാശിച്ചപ്പോൾ ഒരു കളിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ആകെ 192 ഗോളുകൾ നേടിയതിൽ ധ്യാൻചന്ദിന്റെ സ്‌റ്റിക്കിൽനിന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഗോളുകളും പിറന്നത്. ഈ പര്യടനമാണ് സത്യത്തിൽ പുതിയൊരു താരത്തെ ലോകത്തിനു സമ്മാനിച്ചത്; ധ്യാൻചന്ദ് എന്ന അത്ഭുതപ്രതിഭയെ. ധ്യാൻ ലോകമെങ്ങും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. 1928ൽ ആംസ്‌റ്റർഡാം ഒളിംപിക്‌സിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ആദ്യ സ്വർണം സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ചു. അതിനുശേഷം പഞ്ചാബ് റജിമൻറിന്റെ 14–ാം ബറ്റാലിയനൊടൊപ്പം ചേർന്ന ധ്യാൻ അവിടെയും ഹോക്കി വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. 1931 മുതൽ തുടർച്ചയായി അഞ്ചുതവണ തന്റെ പുതിയ ടീമിനെ ധ്യാൻ പഞ്ചാബ് നേറ്റീവ് ഹോക്കി ടൂർണമെന്റ് ജേതാക്കളാക്കി.

1932ല്‍ ലോസാഞ്ചലസ് ഒളിംപിക്സ് ടീമിലേക്ക് ധ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കളിച്ച മൂന്നു മത്സരങ്ങളിലും നല്ല പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചു. 1934ൽ വെസ്‌റ്റേൺ ഏഷ്യാറ്റിക് ഗെയിംസിനുളള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിച്ചത് ധ്യാനായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്‌ക്കുവേണ്ടി ആദ്യമായി ധ്യാൻ നായകസ്‌ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. 1935ൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഓസ്‌ട്രേലിയ–ന്യൂസീലൻഡ് പര്യടനവേളയിൽ ധ്യാൻതന്നെയായിരുന്നു നായകൻ. അന്ന് ആകെ 201 ഗോളുകൾ ധ്യാൻചന്ദ് എന്ന ഇതിഹാസത്തിന്റെ സ്‌റ്റിക്കിൽനിന്നു പിറന്നു.

1936ൽ ധ്യാൻചന്ദ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയെ ഒളിംപിക്‌സിൽ നയിച്ചു. കളിച്ച മത്സരങ്ങൾ എല്ലാം ജയിക്കുകയും ഫൈനലിൽ ആതിഥേയരായ ജർമനിയെ തകർത്ത് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് സ്വർണം നേടിക്കൊടുക്കുകയുംചെയ്‌തു. 1940ലും 1944ലും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം മൂലം ഒളിംപിക്‌സ് മുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ധ്യാൻചന്ദിന്റെ ഒളിംപിക് നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിയേനെ. 1947ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്‌റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിൽ ധ്യാൻ തന്റെ 42–ാം വയസിൽ 61 തവണയാണ് ഗോൾ വലയം ചലിപ്പിച്ചത്. അന്ന് ഇന്ത്യ കളിച്ചതാവട്ടെ 22 മത്സരങ്ങളും.

മൂന്ന് ഒളിംപിക്‌സിൽനിന്നായി 37 ഗോളുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ധ്യാൻ മൂന്ന് ഫൈനലുകളിൽ നിന്നായി 13 ഗോളുകൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇതൊരു ലോകോത്തര റെക്കോർഡാണ്. ഫുട്‌ബോളിൽ പോലും ആർക്കും സ്വന്തമാക്കാനാവാത്ത നേട്ടം. വർഷങ്ങളോളം കളത്തിൽ നിറഞ്ഞാടിയ ധ്യാൻ 1959ലാണ് ഹോക്കിയോട് പൂർണമായി വിടപറഞ്ഞത്. ധ്യാൻചന്ദിന്റെ ആകെ ഗോൾ നേട്ടങ്ങൾ ആയിരത്തോളംവരും.

ഏതു കോണിൽനിന്നും ഗോളുനേടുവാനുളള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് അപാരമായിരുന്നു. എതിരാളികളെ നോക്കിനിർത്തിക്കൊണ്ടുളള പാസുകളും അവരുടെയിടയിലൂടെ വെട്ടിയൊഴിയാനുളള വൈദഗ്‌ദ്യവും വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ആ മാന്ത്രികവടി കൊണ്ടുളള ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ഹോക്കിയുടെ ഇന്ദ്രജാലക്കാരനാക്കി. അഥവാ ഹോക്കി ഇതിഹാസം എന്ന വിശേഷണം സമ്മാനിച്ചു. 1938ൽ ആർമിയിൽ കമ്മിഷൻഡ് ഓഫീസറും 1943ൽ കിങ്‌സ് കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസറുമായി ഉയർത്തെപ്പെട്ടു. 1946ൽ മേജറായി. 1956ൽ പട്ടാളത്തിൽനിന്ന് വിരമിച്ചു. തുടർന്ന് 1961 മുതൽ 1969വരെ പട്യാല നാഷണൽ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്‌പോർട്‌സിന്റെ ചീഫ് കോച്ചായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ ആഗസ്‌റ്റ് 29നാണ് നാം സ്‌പോർട്‌സ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. 1956ൽ പത്മഭൂഷൺ നൽകിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്‌ട്രം ആദരിച്ചത്. 2002ൽ സ്‌പോർട്‌സ് പുരസ്‌കാരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക മാനദണ്ഡം സ്വീകരിച്ചതുമുതൽ ആജീവനാന്ത സംഭാവനയ്‌ക്കുളള ദേശീയ കായിക പുരസ്‌കാരം ധ്യാൻചന്ദിന്റെ പേരിലാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുളളത്. 1980ൽ ധ്യാന്‍ചന്ദിന്റെ പേരിൽ തപാൽവകുപ്പ് സ്‌റ്റാംപ് പുറത്തിറക്കിയാണ് ബഹുമാനിച്ചത്. ഒരൊറ്റ ഹോക്കി താരത്തിനുമാത്രമേ ഇന്ത്യൻ തപാൽവകുപ്പ് ഈ ബഹുമതി നൽകിയിട്ടുളളൂ. ഇന്ത്യൻ ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ 2000ൽ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ മികച്ച പുരുഷ താരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ധ്യാൻചന്ദിനെയായിരുന്നു (വനിതാ താരം പി.ടി. ഉഷയും).

‘ഗോൾ’ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയുടെ ആദ്യകാല ചരിത്രവും നേട്ടങ്ങളും വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിക്ക് നിരവധി വിജയമുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ 1979 ഡിസംബർ മൂന്നിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ അന്തരിച്ചു. ജാനകിദേവിയാണ് ഭാര്യ. ധ്യാൻചന്ദിന്റെ ഏഴ് ആൺമക്കളും ഹോക്കി കളിക്കാരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളായ ദേവേന്ദ്രസിങ്ങും വീരേന്ദ്രസിങ്ങും അശോക്‌കുമാറും ഇന്ത്യൻ ജഴ്‌സിയണിഞ്ഞിട്ടുളളവരാണ്. ഇവരിൽ അശോക്‌കുമാർ 1972ലെ ഒളിംപിക്‌സിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിൽ അംഗവുമായിരുന്നു. 1975ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരേയൊരു ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ധ്യാൻചന്ദിന്റെ സഹോദരൻ രൂപ് സിങ്ങും മികച്ച താരമായിരുന്നു. 1932ലും 36ലും അദ്ദേഹം ഒളിംപിക്‌സിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കുവേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് പുറത്തും പ്രശസ്‌തൻ

ധ്യാൻചന്ദിന്റെ പ്രശസ്‌തി ഇന്ത്യയിൽമാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്ന ഒന്നല്ല. ഹോക്കിയുടെ പര്യായമായി മാറിയ ധ്യാൻചന്ദിന് ലോകമൊട്ടുക്ക് ആരാധകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിറ്റ്‌ലർ അതിലൊരാൾ മാത്രം. 1952ൽ അഫ്‌ഗാനിസ്‌ഥാനിൽ ഹോക്കി പര്യടനം നടത്താൻ ധ്യാൻചന്ദും സംഘവും ‘ഫ്രണ്ടിയർ മെയിൽ’ എന്ന ട്രെയിനിൽ പാക്കിസ്‌ഥാൻവഴിയാണ് അവിടേക്ക് പോയത്. ട്രെയിൻ കടന്നുപോയ എല്ലാ സ്‌റ്റേഷനുകളിലും ഇന്ത്യക്കാരനായ ധ്യാനിനെക്കാണാൻ വൻതിരക്കായിരുന്നു. ലഹോറിലെത്തിയപ്പോഴാണ് രസം. എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റുകളും തീർന്നിരുന്നു. ധ്യാനിനും കൂട്ടർക്കും പലഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും പാക്ക് ആരാധകർ മറന്നില്ല.

ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊരു കായികതാരത്തിന്റെ പ്രതിമ അത്യപൂർവമാണ്. അതിനുളള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ധ്യാൻ. ഓസ്‌ട്രിയയിലെ വിയന്നയിൽ ഒരു സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബിനുമുന്നിൽ ധ്യാൻചന്ദിന്റെ പ്രതിമയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലു കരങ്ങളിലായി നാല് ഹോക്കി സ്‌റ്റിക്കുകളോടുകൂടിയ ഒരു കൂറ്റൻ പ്രതിമ. ദൈവതുല്യമായ ആരാധനയായിരുന്നു അന്നാട്ടുകാർക്ക് ധ്യാനിനോടുണ്ടായിരുന്നത്.

ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ ജിംഖാന ക്ലബ്ബിൽ 2011ൽ നിർമിച്ച ആസ്‌ട്രോ ടർഫ് ഹോക്കി പിച്ചിന് ധ്യാൻചന്ദിന്റെ പേരാണ് നൽകിയത്. 2012 ലണ്ടൻ ഒളിംപിക്‌സിനു മുന്നോടിയായി ലണ്ടനിലെ ഒരു മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനും ധ്യാൻചന്ദിന്റെ പേരിട്ടിരുന്നു.

1972ലെ മ്യൂണിക്ക് ഒളിംപിക്‌സിന്റെ സംഘാടക സമിതി ധ്യാൻചന്ദിനെ അവിടെക്ക് ക്ഷണിച്ചാണ് തങ്ങളുടെ സ്‌നേഹം അറിയിച്ചത്. അക്കാലത്ത് ഇതൊരു വലിയ പദവിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ഫെഡറേഷനോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ ഇതിനുളള സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്‌തില്ല. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിഷമമുണ്ടാക്കിയതായി പറയപ്പെടുന്നു. ആ ഒളിംപിക്‌സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിൽ അംഗവുമായിരുന്നു. അന്ന് ഇന്ത്യ വെങ്കലം നേടുന്നത് കാണാൻ ധ്യാനിന് സാധിച്ചില്ല.

∙ തളരാത്ത ഇന്ത്യൻ ആത്മവിശ്വാസം

ഇന്ത്യൻ സ്‌പോർട്‌സിൽ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും കഥ പറഞ്ഞ കുറച്ചു കായിക താരങ്ങളേ ചരിത്രത്തിലുളളൂ. പോരാട്ടവീര്യമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്‌പോർട്‌സിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർക്കു മികച്ച മറുപടി കൊടുത്ത ചരിത്രമാണ് ധ്യാനചന്ദിന്റേത്. പതറാത്ത മനഃസാന്നിധ്യത്തിന്റെയും ചങ്കുറപ്പിന്റെയും മായാത്ത പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കാൻ ധ്യാൻചന്ദിന് രണ്ടുതവണ അവസരമുണ്ടായി. രണ്ടുതവണയും അതിനു പറ്റിയ വേദിയിലായിരുന്നു ധ്യാൻ തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തിയത്. ഒളിംപിക്‌സിൽ.

1928 മേയ് 26. ആംസ്‌റ്റർഡാം ഒളിംപിക്‌സിലെ ഹോക്കി ഫൈനൽ. ഇന്ത്യയുടെ മിക്ക താരങ്ങൾക്കും പരുക്കുമൂലം ഫൈനൽ കളിക്കാനായില്ല. ഫിറോസ്‌ഖാൻ, ഷൗക്കത്ത് അലി, ഖേർ സിങ് തുടങ്ങിയ മുൻനിര കളിക്കാർ അവശനിലയിൽ കിടപ്പിലായി. നായകനായിരുന്ന ജയ്‌പാൽ സിങ് പോലും അന്ന് ടീമിൽനിന്ന് പിൻമാറുകയായിരുന്നു. കടുത്ത പനിമൂലം ധ്യാൻചന്ദ് പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യവും സംശയത്തിലായി.

ഒരറ്റത്ത് ഇന്ത്യ. എതിരാളികൾ ആതിഥേയരും കരുത്തരുമായ ഹോളണ്ട്. സ്‌റ്റേഡിയം നിറയെ ഹോളണ്ടിന്റെ ആരാധകർ. കടുത്ത പനിയെ അവഗണിച്ചു കളത്തിലിറങ്ങിയ ധ്യാൻചന്ദ് സ്‌റ്റിക്കുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രജാലം കാട്ടി. ധ്യാൻചന്ദിന്റെ രാജ്യസ്‌നേഹവും ആത്മാർഥതയും കണ്ടതോടെ സഹകളിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹമായി. അവരും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കളിച്ചു. 24,000 കാണികളെ സാക്ഷിനിർത്തി ഇന്ത്യ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു. എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു ആ ജയം. ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സുവർണജയം. പനിയും ക്ഷീണവും മറന്നു ധ്യാൻചന്ദ് ഇന്ത്യയ്‌ക്കു സമ്മാനിച്ചതു കാലങ്ങളോളം ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു വിജയമുഹൂർത്തം. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഒളിംപിക് സ്വർണമെഡൽ.

∙ ഹിറ്റ്‌ലറും ധ്യാൻചന്ദും

ധ്യാൻചന്ദിെൻറ രാജ്യസ്‌നേഹം ഒരിക്കൽക്കൂടി ലോകം കണ്ടത് 1936ലെ ഒളിംപിക് ഫൈനലിലാണ്. ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയും ആതിഥേയരായ ജർമനിയും. വേദിയിൽ മത്സരം കാണാനിരിക്കുന്നവരിൽ പ്രമുഖൻ ഹിറ്റ്‌ലർ. അതേ, ലോകത്തെ കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച ജർമൻ ഏകാധിപതി സാക്ഷാൽ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്‌ലർ തന്നെ. ഒപ്പം 40,000 ജർമൻ കാണികളും. 1928, 32 ഒളിംപിക്‌സുകളിലെ സ്വർണജേതാക്കളായ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെയും പിടിച്ചുകെട്ടണം; ജർമനി തീരുമാനിച്ചു. അതിനുളള ഏക വഴി ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ധ്യാൻചന്ദിനെ ഒതുക്കുകയെന്നതുതന്നെ. ജർമൻകാർ കയ്യാങ്കളിതന്നെ പുറത്തെടുത്തു. നായകൻ കൂടിയായ ധ്യാൻചന്ദിന്റെ ഒരു പല്ലുപോലും നഷ്‌ടപ്പെട്ടു.

പ്രഥമ ശുശ്രഷയ്‌ക്കുശേഷം കളത്തിലിറങ്ങിയ ധ്യാൻ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു; ഈ ജർമൻകാരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. പന്ത് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് ജർമൻകാരെ മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കണം. ഇന്ത്യ മാന്യമായ ഹോക്കി തന്നെ പുറത്തെടുത്തു. ജർമനി കളികണ്ടുനിന്നു. പന്തിൽ തൊടാനായില്ല. ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് 8–1ന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം. ഒപ്പം സ്വർണവും. ഇതിൽ മൂന്നു ഗോളുകളും പിറന്നത് ധ്യാൻ ചന്ദിന്റെ സ്‌റ്റിക്കിൽനിന്നായിരുന്നു. ഹിറ്റ്‌ലർ പോലും നാണിച്ചു. ധ്യാനിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയ ഹിറ്റ്‌ലർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: ‘ജർമൻ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കളെ ഫീൽഡ് മാർഷലാക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഹിറ്റ്‌ലർ ധ്യാന്‍ചന്ദിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനായി മാറി.

English Summary: Dhyan Chand led India to the top of the Olympic podium thrice and scored over 400 goals. His birthday, 29 August, is celebrated as National Sports Day.