വിശാഖപട്ടണം ജില്ലാ ഭരണകൂടം പറയുന്നു; ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത് പി.ടി. ഉഷയാണ്!

വിശാഖപട്ടണം∙ ഇന്ത്യൻ ടെന്നിസ് താരം സാനിയ മിർസയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇത് പി.ടി. ഉഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും? എന്തു വിഡ്ഢിത്തമാണിതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാകുമല്ലേ. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു അബദ്ധം ശരിക്കും സംഭവിച്ചു. അതും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖ പട്ടണം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്. ബീച്ച് റോഡിലെ സബ് മറൈൻ മ്യൂസിയത്തിനു സമീപം ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ച ബഹുവർണ പോസ്റ്ററിലാണ് അബദ്ധം പിണഞ്ഞത്. സാനിയ മിർസയുടെ ചിത്രത്തിനൊപ്പമാണ് പി.ടി. ഉഷ എന്നു പേരു ചേർത്തത്.

ദേശീയ കായിക ദിനാചരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ആന്ധ്രപ്രദേശ് സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രത്യേക പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് നഗരത്തിൽ പോസ്റ്റർ സ്ഥാപിച്ചത്. പി.വി. സിന്ധു, പി. ഗോപീചന്ദ്, ധ്യാൻചന്ദ് തുടങ്ങിയവരുടെ പോസ്റ്ററുകൾക്കൊപ്പമാണ് സാനിയ മിർസയുടെ ‘പി.ടി. ഉഷ ചിത്രവും’ ഇടംപിടിച്ചത്. രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയ ആളുകളിൽ ആരോ ആണ് ചിത്രം പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇട്ടത്.

അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കിയ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉടൻതന്നെ പോസ്റ്റർ പിൻവലിച്ചു. പറഞ്ഞിട്ടെന്ത്, അപ്പോഴേക്കും ഈ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കായിക ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ട്രോളുകളുടെ പെരുമഴയാണ് ഇപ്പോൾ.

English Summary: PT Usha Mistaken for Sania Mirza on Sports Day Poster in Andhra Pradesh