പി.വി. സിന്ധുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യണം: കലക്ടർക്ക് എഴുപതുകാരന്റെ അപേക്ഷ

ചെന്നൈ∙ ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൻ താരവും ഒളിംപിക്സ്, ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ് മെഡൽ ജേതാവുമായ പി.വി. സിന്ധുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് അപേക്ഷ. സിന്ധുവിനെ ‘ഇഷ്ടപ്പെട്ട്’ വിവാഹം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുന്ന ‘യുവാവിന്റെ’ പ്രായം കേട്ടാൽ ആരും ഞെട്ടും; എഴുപത് വയസ്സ്! തനിക്കു 16 വയസ്സ് മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന അവകാശവാദവുമായാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മലൈസാമി എന്ന എഴുപതുകാരൻ സിന്ധുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാമനാഥപുരം ജില്ലാ കലക്ടർക്കാണ് മലൈസാമി ഇതുസംബന്ധിച്ച് അപേക്ഷ നൽകിയത്.

സിന്ധുവിന്റെ കരിയറിലെ വളർച്ച തനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമായെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം എഴുപതുകാരൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വിവാഹത്തിന് സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സിന്ധുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭീഷണിയും മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആഴ്ച തോറും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും നിവേദനങ്ങളും കലക്ടർക്ക് നേരിട്ടു സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി കലക്ടറേറ്റിൽ ഒരുക്കിയ വേദിയിലാണ് ഏറെ കൗതുകം സൃഷ്ടിച്ച രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. സിന്ധുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമായി എഴുപതുകാരൻ നേരിട്ടാണ് കലക്ടർക്കു മുന്നിലെത്തിയത്. ഇരുപത്തിനാലുകാരിയായ സിന്ധുവിന്റെ ചിത്രവും സ്വന്തം ചിത്രവും മലൈസാമി കത്തിനൊപ്പം കരുതിയിരുന്നു.

2004 ഏപ്രിൽ നാലിന് ജനിച്ച തനിക്ക് വെറും 16 വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായമെന്നും കത്തിൽ മലൈസാമി അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാഡ്മിന്റൻ രംഗത്ത് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു മുന്നേറുന്ന സിന്ധുവിന്റെ വളർച്ചയിൽ ആകൃഷ്ടനായാണ് താൻ വിവാഹത്തിന് തയാറാകുന്നതെന്നാണ് മലൈസാമിയുടെ വാദം.

English Summary: A 70-year-old man has claimed that he is only 16-year-old and wants to marry badminton star PV Sindhu because he is impressed with her career.