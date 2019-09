ജനകോടികളാണ് മുഖ്യം; ഇതാ, 3 കോടിയുടെ ഓഫറിനോടു ‘നോ’ പറഞ്ഞ സുശീൽ

പത്തുവർഷം മുൻപ് മൂന്നു കോടി രൂപയുടെ ‘ഓഫർ’ ലഭിച്ചൊരു ഗുസ്തിക്കാരനുണ്ട്; ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസതാരം സുശീൽ കുമാർ. അന്ന് മൂന്നു കോടിയുടെ സാമാന്യം വലിയ ഓഫർ മുന്നിൽ വന്നിട്ടും സുശീൽ കുമാറിന്റെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചില്ല. മൂന്നു കോടി രൂപയല്ല, 125 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വപ്നമാണ് തനിക്കു വലുതെന്ന് സുശീൽ അന്നേ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. 2010ൽ മോസ്കോയിൽ നടന്ന ആറാമത് ലോക ഗുസ്‌തി ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിൽ റഷ്യൻ താരത്തിനെതിരെ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തനിക്ക് മൂന്നുകോടി രൂപയുടെ വാഗ്‌ദാനമുണ്ടായിരുന്നതായി പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് സുശീൽ കുമാർ തന്നെയാണ്. ഒരു പരിശീലകനാണ് തന്നെ ഈ ആവശ്യവുമായി സമീപിച്ചതെന്നും സുശീൽകുമാർ അന്നു പറഞ്ഞു.

വാഗ്‌ദാനം നിരസിച്ച് രാജ്യത്തെ ചതിക്കാതെതന്നെ സുശീൽ കുമാർ സോളങ്കി എന്ന ഗുസ്തിക്കാരൻ‍ ജനകോടികളുടെ ഹീറോ ആയി. ഗോദയിൽ ധീരമായി പോരാടിയ സുശീൽ അന്നു കഴുത്തിലണിഞ്ഞത് സ്വർണം. 66 കിലോഗ്രാം ഫ്രീസ്‌റ്റൈൽ വിഭാഗത്തിൽ റഷ്യയുടെ അലൻ ഗോഗയേവ് ആയിരുന്നു സുശീൽ കുമാറിന്റെ എതിരാളി. അങ്ങനെ ലോക ഗുസ്തി ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വർണവുമായി സുശീൽ മോസ്കോയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുപറന്നു. ലോക ഗുസ്തി ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ 15–ാമത് പതിപ്പിന് കസഖ്സ്ഥാനിലെ നൂർ സുൽത്താനിൽ തിരിതെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഗോദയിൽനിന്ന് മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ. ഒരു സ്വർണം, മൂന്നു വെള്ളി, ഒൻപത് വെങ്കലം എന്നിവയടക്കം ആകെ 13 മെഡലുകളാണ് വിവിധ ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ നേടിയെടുത്തത്.

∙ ഗുസ്തിയിലെ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ്

ഗുസ്തിയിലെ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിന് 1904 മേയ് 23ന് ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്നയിൽ തുടക്കമായത്. പുരുഷൻമാരുടെ ഗ്രീക്കോ റോമൻ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു ആദ്യ മൽസരങ്ങൾ. പുരുഷന്‍മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ മൽസരങ്ങൾ ഇതിനു സമാനമായി 1951ൽ ഹെൽസിങ്കിയിൽ ആരംഭിച്ചു. വനിതകളുടെ ലോകചാംപ്യൻഷിപ്പ് (ഫ്രീസ്റ്റൈൽ) 1987ൽ നോർവേയിൽ തുടങ്ങി. ഇവ മൂന്നും സംയോജിപ്പിച്ചശേഷം 2005ൽ ബുഡാപെസ്റ്റിൽ പ്രഥമ ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചു.

ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഗോദയിൽനിന്ന് ആദ്യമായി മെഡൽ നേടുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന ബഹുമതി ഹരിയാനക്കാരൻ ഉദയ് ചന്ദിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. 1961ൽ ജപ്പാനിലെ യോക്കോഹാമയിൽ നടന്ന മേളയിൽ 67 കിലോഗ്രാം ഫ്രീസ്‌റ്റൈൽ (ലൈയ്റ്റ്‍വെയിറ്റ്്) വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കലം നേടിയതോടെയാണ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്.

ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ അടുത്ത നേട്ടം ന്യൂഡൽഹിയിൽ 1967ലാണ്. അന്ന് ഗോദയിൽനിന്ന് ‘വെള്ളിത്തിളക്കവുമായി’ കയറിവന്നത് ബിഷാംബർ സിങ്ങാണ്. 57 കിലോ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ബാന്റംവെയ്റ്റ് ഫൈനലിൽ റഷ്യൻ നായകൻ അലി അലീവിനോട് അടിയറവു പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ് എന്ന നേട്ടം ബിഷാംബറിനാണ്. അലിയുടെ അഞ്ചാം ലോക കിരീടമായിരുന്നു അത്. 1966ലെ കിങ്സ്റ്റൻ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് സ്വർണമെഡൽ ജേതാവും അർജുന പുരസ്കാര ജേതാവുമായ ബിഷാംബർ വെള്ളി നേടുമ്പോൾ വയസ്സ് 24 മാത്രം.

ബിഷാംബറിനെക്കൂടാതെ രണ്ടു ഗുസ്തിക്കാർകൂടി ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വെള്ളി മെഡൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്: 2013ൽ അമിത് കുമാർ ദാഹിയയും 2018ൽ ബജ്‍രംഗ് പുനിയയും. ഏഷ്യൻ ചാംപ്യനായ അമിത് കുമാർ ബുഡാപെസ്റ്റിൽ 55 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഫൈനലിൽ ഇറാന്റെ ഹസൻ റാഹിമിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാണ് അന്ന് വെള്ളിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയത്. അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഇതേ വേദിയിൽ ഇന്ത്യ വീണ്ടുമൊരു വെള്ളി പിടിച്ചെടുത്തു. ജപ്പാന്റെ തകുതോ ഒടോഗുറോയോടു ഫൈനലിൽ തോറ്റ ബജ്‌രംഗ് പുനിയയാണ് അന്നു വെള്ളിമെഡലുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടത്. 65 കിലോഗ്രാം ഫ്രീസ്റ്റൈൽ വിഭാഗത്തിൽ തകുതോ 16–9നാണു പുനിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

അതേ വർഷം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും സ്വർണമെഡൽ നേടിയ പുനിയ മറ്റൊരു നേട്ടവും കൈവരിച്ചു: രണ്ടു ലോകചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം. 2013 ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ പുനിയ 60 കിലോ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കലം നേടിയിരുന്നു.

ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത അൽക തോമറാണ്. 2006ൽ ഗ്വാങ്ചൗവിൽ വനിതകളുടെ 59 കിലോഫ്രീസ്റ്റൈലിൽ വെങ്കലം നേടിയാണ് അൽക ചരിത്രംകുറിച്ചത്. ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ വെങ്കലം നേടിയ മറ്റ് ഇന്ത്യക്കാർ ഇവരാണ്:

രമേഷ് കുമാർ (74 കിലോ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ, 2009, ഹെർനിങ്), ബബിത കുമാരി (51 കിലോ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ, 2012, സ്ട്രാത്കോണ കൗണ്ടി), ഗീത ഫോഗട്ട് (55 കിലോ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ, 2012, സ്ട്രാത്കോണ കൗണ്ടി), സന്ദീപ് യാദവ് (66 കിലോ ഗ്രീക്കോ – റോമൻ, 2013, ബുഡാപെസ്റ്റ്), നർസിങ് പഞ്ചം യാദവ് (74 കിലോ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ, 2015, ലാസ് വേഗാസ്), പൂജ ടാൻഡ (57 കിലോ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ, 2018, ബുഡാപെസ്റ്റ്).

