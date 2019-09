ലോക ബോക്സിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ്: ഇന്ത്യയുടെ അമിത് പംഘാലിന് വെള്ളി

എകാതെറിൻബർഗ്∙ ലോക ബോക്സിങ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ അമിത് പംഘാലിന് വെള്ളി. 52 കിലോ വിഭാഗം ഫൈനലിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ ഒളിംപിക് ചാംപ്യൻ ഷഖൊബിദീൻ സൊയിറോവിനോട് അമിത് പരാജയപ്പെട്ടു. അമിത് പംഘാലിന്റെ ആദ്യ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ് മെഡലാണിത്.



ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പുരുഷ താരം കൂടിയാണ് അമിത്. ഒളിംപിക് ചാംപ്യനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പിടിച്ചുനിന്ന അമിത് രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ പിന്നോട്ടുപോകുകയായിരുന്നു. സെമിയിൽ കസഖ്സ്ഥാന്റെ സാകെൻ ബിബോസിനോവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അമിത് ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടിയത്. ബോക്സിങ് ലോകവേദിയില്‍ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യന്‍ പുരുഷതാരം ഫൈനലില്‍ മല്‍സരിച്ചത്.



വിജേന്ദര്‍ സിങ്, ശിവ് ഥാപ്പ, വികാസ് കൃഷ്ണന്‍ തുടങ്ങിയ മുന്‍ഗാമികള്‍ക്കെല്ലാം കാലിടറിയ സെമിഫൈനലില്‍ കസഖ്സ്ഥാന്‍ താരത്തെ വേഗതയേറിയ നീക്കങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തിയാണ് അമിത് ഫൈനലിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിൽ ജൂനിയര്‍ കമ്മിഷന്‍ഡ് ഓഫിസറാണ് അമിത്. രണ്ടുവര്‍ഷം മുൻപ് ആദ്യ ദേശീയ ബോക്സിങ് ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ തന്നെ കിരീടം നേടിയാണ് 23കാരനായ അമിത് ബോക്സിങ് റിങ്ങില്‍ പേരെടുക്കുന്നത്.



English Summary: World Boxing Championship: Amit Panghal loses to Shakhobidin Zoirov in the final