ബോക്സിങ്: മഞ്ജു റാണി ഫൈനലില്‍, ജമുനയ്ക്കും ലൊവ്ലിനയ്ക്കും വെങ്കലം

മോസ്കോ (റഷ്യ) ∙ വനിതാ ലോക ബോക്സിങ് ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മഞ്ജു റാണി ഫൈനലിൽ. 48 കിലോ വിഭാഗം സെമിയില്‍ തായ്‍ലന്‍ഡ് താരം ചുതാമത് റക്സതിനെ 4–1നാണ് മഞ്ജു റാണി തോല്‍പിച്ചത്. മഞ്ജുവിന്റെ ആദ്യ ഫൈനലാണ്.

54 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജമുന ബോറാ വെങ്കലം നേടി. സെമിയിൽ ചൈനീസ് തായ്പയ് താരത്തോട് 5–0നാണ് ജമുന പരാജയപ്പെട്ടത്. 69 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ ലൊവ്ലിന ബൊർഗോയ്നും വെങ്കലം നേടി. ചൈനീസ് താരത്തോട് 3–2നാണ് ലൊവ്ലിന പരാജയപ്പെട്ടത്.

നേരത്തെ, 51 കിലോ ഫ്ലൈവെയ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുവർണതാരം എം.സി. മേരികോം വെങ്കലം നേടി. സെമി പോരാട്ടത്തിൽ രണ്ടാം സീഡും യൂറോപ്യന്‍ ചാംപ്യനുമായ തുർക്കിയുടെ ബുസെനാസ് കാകിറോഗ്‍ലുവിനോട് 4–1നാണ് മേരി കോം പരാജയപ്പെട്ടത്.

