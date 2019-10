പരിസ്ഥിതി ‘ഫസ്റ്റ്’; വിമാനവും ആഡംബര കാറുകളും വിറ്റ് ഫോർമുല വൺ ചാംപ്യൻ

ലണ്ടൻ ∙ പരിസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടി സ്വന്തം വിമാനം വിൽക്കാനും തയാറാണു ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൻ. കാർബൺ ഫൂട്ട്പ്രിന്റ് (നിത്യജീവിതത്തിൽ പുറന്തള്ളുന്ന കാർബൺ ഡയോക്‌സൈഡിന്റെ അളവ്) കുറയ്ക്കാനാണ് ഫോർമുല വൺ റേസിങ് ചാംപ്യൻ തന്റെ ജെറ്റ് വിമാനം വിറ്റത്. മാത്രമല്ല, ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്റെ ആഡംബര കാറുകൾ വിറ്റ് പകരം ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ‘എന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ളവരെയും ബോധവാൻമാരാക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ’, ബ്രിട്ടിഷ് താരം പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിസ്നേഹംമൂലം തന്റെ വീട്ടിലും ഓഫിസിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താരം.

എന്നാൽ പെട്രോൾ കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല വണ്ണിൽനിന്നു പിൻമാറി ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഫോർമുല ഇയിലേക്കു മാറാൻ ഹാമിൽട്ടൻ തയാറല്ല. പകരം തന്റെ ടീമായ മെഴ്സിഡീസുമായി ചേർന്നു റേസിങ് കാറുകളിൽ പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നു താരം പറഞ്ഞു.

നാളെ നടക്കുന്ന മെക്സിക്കോ ഗ്രാൻപ്രിയിൽ വിജയിച്ച് കിരീടം ഉറപ്പിക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് ഹാമിൽട്ടൺ. പെർഫ്യൂം, ടൂത്ത് ബ്രഷ് തുടങ്ങി എല്ലാ നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളും പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാവണം. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരമൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. – ഹാമിൽട്ടൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Lewis Hamilton aims to be carbon neutral by end of 2019