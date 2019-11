വെറും 24 മിനിറ്റിൽ സൈന പുറത്ത്; കശ്യപും സായ് പ്രണീതും രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ

ഫൂചൗ (ചൈന) ∙ പി.വി. സിന്ധുവിനു പിന്നാലെ ചൈന ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൻ പ്രാഥമിക റൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൈന നെഹ്‌വാളും തോറ്റു പുറത്ത്. ചൈനക്കാരി കായ് യാൻ യാനാണ് ലോക ഒൻപതാം നമ്പരായ സൈനയെ അട്ടിമറിച്ചത് (21–9, 21–12). വെറും 24 മിനിറ്റിൽ സൈനയുടെ ചെറുത്തുനിൽപ് അവസാനിച്ചു. ഫിറ്റ്നസ് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന സൈനയ്ക്ക് സമീപകാലത്തു നടന്ന ചാംപ്യൻഷിപ്പുകളിലൊന്നും മുന്നേറാനായിരുന്നില്ല.

അതേസമയം, പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ സൈനയുടെ ഭർത്താവും പരിശീലകനുമായ പി. കശ്യപ് 21-14 21-3ന് തായ്‌ലൻഡ് താരം സിത്തികോം തമ്മാസിനെ തോൽപിച്ചു. മിക്സ്ഡ് ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രണവ് ജെറി ചോപ്ര– സിക്കി റെഡ്ഡി സഖ്യം ആദ്യറൗണ്ടിൽ പുറത്തായി.

ലോകചാംപ്യൻഷിപ്പ് വെങ്കല ജേതാവ് ബി. സായ്പ്രണീത് ഇന്തൊനീഷ്യയുടെ ടോമി സുഗിയാർറ്റോയെ 15-21, 21-12, 21-10നു തോൽപിച്ച് രണ്ടാം റൗണ്ടിലെത്തി. നാലാം സീഡ് ഡെന്മാർക്കിന്റെ ആന്ദ്രേ ആന്റൻസനെയാണ് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സായ്പ്രണീത് നേരിടേണ്ടത്.

English Summary: Saina Nehwal loses in just 24 minutes in China Open Badminton