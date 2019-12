മെഡൽ ഇല്ലെങ്കിലെന്താ, അച്ഛനല്ലേ തനിത്തങ്കം; സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ

ഹെനിൻ: അപ്പച്ചാ നാളെയാണ് എന്റെ മത്സരം. അപ്പച്ചനും ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ വേണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ പറ്റില്ലല്ലോ ?

ഏബ്രഹാം: ഞാൻ വരണോ? വരണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ, ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്താണേലും ഞാൻ അവിടെ എത്തും.

ഹെനിൻ: നടക്കാത്ത കാര്യം വെറുതെ പറയേണ്ട, ഇനി വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, ബെറ്റു വയ്ക്കുന്നോ? തോറ്റാൽ എനിക്കൊരു ഡ്രസ്.

സബ് ജൂനിയർ ഷോട്പുട്ടിൽ കേരളത്തിനായി മത്സരിച്ച ഹെനിൻ എലിസബത്തും പിതാവ് ഏബ്രഹാം റാൽബിനും തമ്മിൽ വ്യാഴം രാത്രി നടന്ന ഫോൺ സംഭാഷണമാണിത്. ഇന്നലെ രാവിലെ ഹെനിൻ മത്സരവേദിയിലെത്തിയപ്പോൾ തൊട്ടുമുന്നിൽ ദേ അപ്പച്ചൻ. അപ്രതീക്ഷിത കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അവൾ അമ്പരന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ കമന്റ് ഇങ്ങനെ: ഇതിലും വലിയ സസ്പെൻസ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം!

യഥാർഥത്തിൽ ഹെനിന്റെ അച്ഛൻ ഏബ്രഹാം റാൽബിൻ മത്സരത്തലേന്നു തന്നെ പഞ്ചാബിലെ സങ്‍രൂറിലെത്തിയിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തെങ്കിലും അക്കാര്യം മകളെ അറിയിച്ചില്ല. ഇത്തവണത്തെ ജില്ലാ, സംസ്ഥാന മത്സരങ്ങളിൽ മകളുടെ മത്സരം നേരിൽക്കാണാൻ ഏബ്രഹാമിനു കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമായിരുന്നു വീട്ടിൽനിന്നു 3000 കിലോമീറ്റർ അകലെ പഞ്ചാബിലേക്കുള്ള സസ്പെൻസ് വരവ്.

കോതമംഗലം മാർ ബേസിൽ സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ ഹെനിൻ എലിസബത്ത് ഇന്നലെ സബ്ജൂനിയർ ഷോട്പുട്ടിന്റെ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ മത്സരിച്ചു. 9.50 മീറ്റർ എറിഞ്ഞെങ്കിലും ഫൈനലിനു യോഗ്യത നേടാനായില്ല. സാരമില്ല, അടുത്ത തവണ നോക്കാമെന്ന അച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾത്തന്നെ അവളുടെ സങ്കടമെല്ലാം മാറി. ത്രോയിൽ കേരളത്തിനു ഭാവിയില്ലെന്ന പറയുന്നവർക്ക്, മകളെ വിദഗ്ധ പരിശീലനത്തിന് അയച്ച് മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് ഫോർട്ട്കൊച്ചി ചുള്ളിക്കൽ സ്വദേശിയായ ഏബ്രഹാം റാൽബിന്റെ ആഗ്രഹം.

English Summary: Abraham gives his daughter Henin Abraham a surprise visit at National School Athletics venue