ഉത്തേജകത്തിൽ കുരുങ്ങി റഷ്യയ്ക്ക് 4 വർഷം വിലക്ക്; ഒളിംപിക്സും ലോകകപ്പും നഷ്ടമാകും

മോസ്കോ∙ കായിക രംഗത്തെ അജയ്യ ശക്തികളിലൊന്നായ റഷ്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി എല്ലാ സുപ്രധാന കായിക മേളകളിൽനിന്നും നാലു വർഷത്തെ വിലക്ക്. രാജ്യാന്തര ഉത്തജേക വിരുദ്ധ ഏജൻസിയാണ് (വാഡ) നാലു വർഷത്തേക്ക് റഷ്യയെ വിലക്കിയത്. കായിക താരങ്ങളുടെ ഉത്തേജക ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലബോറട്ടറി ഫലങ്ങളിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്ന് തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. വിലക്കിനെതിരെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ റഷ്യയ്ക്ക് 21 ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പീൽ കൂടി തള്ളിയാൽ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സും 2022ലെ ഖത്തർ ലോകകപ്പും റഷ്യയ്ക്ക് നഷ്ടമാകും. 2022ലെ ബെയ്ജിങ് ശീതകാല ഒളിംപിക്സിലും റഷ്യയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനാകില്ല.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ലുസെയ്നിൽ നടന്ന വാഡയുടെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് യോഗത്തിലാണ് കടുത്ത നടപടിക്ക് തീരുമാനിച്ചത്. യോഗം ഏകകണ്ഠേനയാണ് തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സമർപ്പിച്ച റഷ്യയിലെ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസിയുടെ (റുസാഡ) റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്നാണ് തെളിഞ്ഞത്. അതേസമയം, റഷ്യൻ പതാകയ്ക്കു കീഴിൽ മത്സരിക്കാനാകില്ലെങ്കിലും താൽപര്യമുള്ള താരങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്ര പതാകയുടെ കീഴിൽ ഒളിംപിക്സിൽ മത്സരിക്കാം. സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ നടക്കുന്ന യൂറോ 2020 ഫുട്ബോളിലും റഷ്യയ്ക്ക് വിലക്ക് ബാധകമല്ല. യൂറോകപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുവേഫയെ ‘സുപ്രധാന ടൂർണമെന്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന’ സംഘടനകളുടെ ഗണത്തിൽ വാഡ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

2015 മുതൽ റഷ്യൻ പതാകയ്ക്കു കീഴിൽ അത്‌ലറ്റിക്സിൽ മൽസരിക്കുന്നതിന് കായിക താരങ്ങൾക്ക് വിലക്കുണ്ട്. വിലക്കിന്റെ പരിധിയിലുള്ള നാലു വർഷത്തെ കാലയളവിൽ കായികമേളകൾക്ക് ആതിഥ്യം വഹിക്കാനോ 2032 ഒളിംപിക്സും പാരാലിംപിക്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടൂർണമെന്റുകളുടെ നടത്തിപ്പിന് ശ്രമിക്കാനോ റഷ്യയ്ക്ക് അനുവാദമില്ല.

∙ സോച്ചിയിലെ വീഴ്ച

റഷ്യൻ അത്‌ലറ്റിക്സിൽ ഉത്തേജകമരുന്നിന്റെ ആധിപത്യമാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തുവന്നതു 2014ലെ സോച്ചി ശീതകാല ഒളിംപിക്സോടെയാണ്. അവിടെ മെഡൽ നേടിയ 15 താരങ്ങളെങ്കിലും മോസ്കോ ലാബിൽ മൂത്ര സാംപിൾ മാറ്റിവച്ച ക്രമക്കേടിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്നു മോസ്കോ ആന്റി ഡോപ്പിങ് ലാബ് മുൻ മേധാവി ഗ്രിഗറി റോഡ്ചെങ്കോവ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ലോക കായികരംഗത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. 13 സ്വർണം അടക്കം 33 മെഡൽ നേടിയ റഷ്യയായിരുന്നു സോച്ചിയിൽ ജേതാക്കൾ.

2014ൽ സോച്ചിയിൽ നടന്ന ശീതകാല ഒളിംപിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച വാഡ സ്വതന്ത്ര സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ റിച്ചാർഡ് മക്‌ലാരന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ റഷ്യയുടെ പങ്കു സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. സോച്ചിയിൽ മെഡൽ നേടിയ പല താരങ്ങളും ഉത്തേജകം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇതിനു റഷ്യൻ അധികൃതരുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളെപ്പറ്റിയാണു കനേഡിയൻ നിയമവിദഗ്ധനും സ്പോർട്സ് അഭിഭാഷകനുമായ മക്‌ലാരൻ അന്വേഷിച്ചത്. മോസ്കോയിലെ ഉത്തേജകമരുന്നു പരിശോധനാ ലാബിൽ മൂത്ര സാംപിൾ മാറ്റി നടത്തിയ ക്രമക്കേടുകളും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് 2015ൽ റഷ്യൻ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസിയ്ക്ക് (റുസാഡ) വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.

സമ്മർ, വിന്റർ ഒളിംപിക്സുകളിലും പാരാലിംപിക്സിലുമായി ആയിരത്തോളം റഷ്യൻ അത്‌ലീറ്റുകൾ അധികൃതരുടെ പിന്തുണയോടെ ഉത്തേജകം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നു രാജ്യാന്തര ഉത്തേജകവിരുദ്ധ ഏജൻസി (വാഡ‍) രണ്ടാമത്തെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലും കണ്ടെത്തി. റിച്ചാർഡ് മക്‌ലാരന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും പൂർണമായും റഷ്യയ്ക്ക് എതിരായി. ഫുട്ബോൾ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പതോളം കായിക ഇനങ്ങളിൽ അധികൃതരുടെ അറിവോടെ ഉത്തേജക ഉപയോഗം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതു മറയ്ക്കാൻ സഹായം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്.

2012 ലണ്ടൻ ഒളിംപിക്സ്, 2013 ലോക അത്‌ലറ്റിക്സ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ്, 2014ലെ സോച്ചി ശീതകാല ഒളിംപിക്സ് എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്ത റഷ്യൻ താരങ്ങളിൽ ഏറെപ്പേരും ഉത്തേജകം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായാണു റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഉത്തേജക പരിശോധനയിൽ പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും അധികൃതർ ഒത്താശ നൽകി – റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. സോച്ചി ശീതകാല ഒളിംപിക്സിൽ ഉത്തേജകമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനു റഷ്യൻ അധികൃതരുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വാഡയുടെ കണ്ടെത്തൽമൂലം റിയോ ഒളിംപിക്സിൽ റഷ്യയ്ക്കു ഭാഗികമായ വിലക്കു നേരിടേണ്ടിവന്നിരുന്നു.



English Summary: The World Anti-Doping Agency’s unanimous decision, if upheld, would exclude Russia from the 2020 Olympics, and the Winter Games and World Cup in 2022.