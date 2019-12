മത്സരത്തിന്റെ ഇടവേളയിൽ കുഞ്ഞിനെ പാലൂട്ടി അമ്മ; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ‘താരം’!

വോളിബോൾ മത്സരത്തിന്റെ ഇടവേളയിൽ കൈക്കുഞ്ഞിനെ പാലൂട്ടുന്ന താരത്തിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. മിസോറമിലെ സംസ്ഥാന കായികമേളയുടെ ഭാഗമായുള്ള വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിനിടെയാണ് സംഭവം. തുയ്കും ടീമിന്റെ താരമായ ലാൽവെന്റ്ലുവാംഗിയാണ് ഇടവേള സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ പാലൂട്ടാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയത്.

ചിത്രം സഹിതം ഇതേക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോസ്റ്റാണ് സംഭവം വൈറലാക്കിയത്. ഈ പോസ്റ്റിനൊപ്പം ഒരു ലഘു കുറിപ്പുമുണ്ട്.

‘മത്സരത്തിനിടെ ‘മോഷ്ടിച്ച’ അൽപസമയം ഏഴു മാസം പ്രായമുള്ള തന്റെ കുഞ്ഞിനെ പാലൂട്ടുന്ന ഈ അമ്മയുടെ ചിത്രം 2019ലെ മിസോറം സംസ്ഥാന കായിക മേളയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നമായിരിക്കുന്നു. തുയ്കും വോളിബോൾ ടീമിൽ അംഗമായ ലാൽവെന്റ്ലുവാംഗി ഏഴു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനൊപ്പമാണ് ടീം ക്യാംപിലെത്തിയത്. മത്സരത്തിന്റെ സമയത്ത് കായികതാരമെന്ന ചുമതലയ്ക്കൊപ്പം അമ്മയെന്ന ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി ഭംഗിയാക്കിയ അവരുടെ ഈ ചിത്രത്തിന് ജനങ്ങൾ അഭിനന്ദനം ചൊരിയുകയാണ്. ഈ ചിത്രം കണ്ട മിസോറം കായികമന്ത്രി ലാൽവെന്റ്ലുവാംഗിക്ക് 10,000 രൂപ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ക്രിയാത്മക പ്രചോദനത്തിന്റെ ശക്തമായൊരു നേർക്കാഴ്ചയായതിനുള്ള അംഗീകാരമാണിത്’ – ചിത്രം പങ്കുവച്ച നിങ്‌ലുൻ ഹംഗാൽ എഴുതി.

