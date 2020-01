ഭാരം കുറയ്ക്കണോ? ചെസ് കളിക്കൂ, കാലറി കത്തിക്കൂ!

എന്തെങ്കിലും കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കണം എന്നു നിർദേശിച്ചപ്പോൾ ‘ചെസ് കളിച്ചാൽ മതിയോ ഡോക്ടറേ..’ എന്നു ചോദിച്ച രസികന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മേലനങ്ങാൻ മടിയുള്ളവർക്കുള്ളതാണ് ചെസ് എന്ന പരിഹാസം കൂടിയുള്ളതാണ് ഈ കഥ. എന്നാൽ ചെസ് താരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കാൻ വരട്ടെ. മത്സരങ്ങൾക്കിടെ അവർ കത്തിച്ചു കളയുന്ന കാലറിയുടെ കണക്കു കേട്ടാൽ ഞെട്ടും!

2018ൽ അമേരിക്കയിലെ പോളാർ കമ്പനി റഷ്യൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ മിഖായേൽ അന്റിപോവിൽ നടത്തിയ പഠനം ഇങ്ങനെ: മത്സരസമയത്ത് മിഖായേൽ മണിക്കൂറിൽ 280 കാലറി ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടെന്നിസ് ഇതിഹാസം റോജർ ഫെഡറർ മത്സര സമയത്ത് മണിക്കൂറിൽ 560 കാലറി ഊർജമാണ് കത്തിച്ചു കളയുന്നത് എന്നോർക്കുക!

1984ൽ ഗാരി കാസ്പറോവും അനറ്റൊലി കാർപോവും തമ്മിൽ നടന്ന ചെസ് ചാംപ്യൻഷിപ് മത്സരം 5 മാസം നീണ്ടു. തയാറെടുപ്പും മത്സരവും ഉൾപ്പെടെ 10 മാസത്തിനിടെ കാർപോവിന് നഷ്ടമായത് 22 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 10 കിലോഗ്രാം) ശരീരഭാരം!

