മലേഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ക്വാർട്ടറിൽ തോറ്റ് സിന്ധുവും സൈനയും പുറത്ത്

ക്വാലലംപുർ ∙ മലേഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റനിൽ ഇക്കുറി ഇനി ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യമില്ല. ഇന്നു നടന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ആദ്യം പി.വി. സിന്ധുവും പിന്നാലെ സൈന നെഹ്‌വാളും തോറ്റുപുറത്തായതോടെയാണിത്. സിന്ധുവിനെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം തായ് സൂ യിങ്ങും സൈനയെ ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരവും ഒളിംപിക്സ് സ്വർണ മെഡൽ ജേതാവുമായ കരോലിന മാരിനുമാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്കാണ് ഇരുവരുടെയും തോൽവി.

ആദ്യ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ തായ് സൂ യിങ്ങിനോട് ഏറെക്കുറെ പൊരുതിത്തന്നെയാണ് സിന്ധു അടിയറവു പറഞ്ഞത്. ലോക ആറാം നമ്പർ താരമായ സിന്ധു 16–21, 16–21 എന്ന സ്കോറിനാണ് ചൈനീസ് തായ്പേയ് താരത്തോടു തോൽവി സമ്മതിച്ചത്. ഇതുവരെ നേർക്കുനേരെത്തിയ 17 മത്സരങ്ങളിൽ തായ് സൂ യിങ്ങിനെതിരെ സിന്ധുവിന്റെ 12–ാം തോൽവി കൂടിയാണിത്.

അതേസമയം, സ്പാനിഷ് താരം കരോലിന മാരിനെതിരെ ഒന്നു പൊരുതാൻ പോലുമാകാതെയാണ് സൈന തോൽവി സമ്മതിച്ചത്. 29 മിനിറ്റു മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തിൽ 8–21, 7–21 എന്ന സ്കോറിനാണ് സൈനയുടെ ദയനീയ പരാജയം.

