രാജാവോ രാഞ്ജിയോ? ആദ്യ കുഞ്ഞിനായി കാത്ത് ഉസൈൻ ബോൾട്ടും പത്നിയും

ചരിത്രത്തിലെ വേഗതയേറിയ താരം ഉസൈൻ ബോൾട്ട് അച്ഛനാകുന്നു. താരം തന്നെയാണ് തന്റെ ജീവിതപങ്കാളി കാസി ബെന്നറ്റ് ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ വിവരം പരസ്യമാക്കിയ ബോൾട്ട്, കാസിയുടെ സുന്ദരമായ ചിത്രങ്ങളും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. 33കാരനായ ബോൾട്ടിന്റെയും 30കാരിയായ കാസിയുടെയും ആദ്യകുട്ടിയാണ് പിറക്കാൻ പോകുന്നത്. ‘രാജാവോ രാഞ്ജിയോ ഉടൻ എത്തും’ എന്ന ലഘുകുറിപ്പോടെയാണ് ബോൾട്ട് ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അഞ്ചുവർഷമായി ഇരുവരും ഒരുമിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. 2016ലാണ് ബന്ധം പരസ്യമാക്കിയത്.

എട്ട് ഒളിംപിക്സ് സ്വർണവും 11 ലോക അത്‍ലറ്റിക് മീറ്റ് സ്വർണവുമായി ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഓട്ടക്കാരൻ എന്ന വിശേഷണവുമായി ഉസൈൻ ബോൾട്ട് അത്‍ലറ്റിക് രംഗത്തുനിന്നു വിടവാങ്ങിയിട്ട് അധികമായിട്ടില്ല. അതേസമയം, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നിരവധി ആരാധകരുള്ള ഗ്ലാമറസ് മോഡലാണ് കാസി. കുഞ്ഞു ജനിക്കാൻ പോകുന്ന വിവരം കാസിയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു.

ട്രാക്ക് വിട്ടെങ്കിലും കായികരംഗത്തുനിന്നു പക്ഷേ ബോൾട്ട് പൂർണമായും പടിയിറങ്ങിയില്ല. നേരെ ഫുട്ബോളിലേക്കാണ് പോയത്. പ്രഫഷനൽ ഫുട്ബോളറാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ട്രയൽ മൽസരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ബോൾട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ സെൻട്രൽ കോസ്റ്റ് മറീനേഴ്സിന്റെ ജഴ്സിയണിഞ്ഞു. ജർമനി, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, നോർവെ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ സോക്കർ ടീമുകൾക്കൊപ്പവും ബോൾട്ട് നേരത്തെ പരിശീലനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Usain Bolt reveals he is expecting his first child with girlfriend Kasi Bennett