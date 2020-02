പുതിയ സീസൺ: കുതിക്കാൻ പുതിയ ഫെറാറി റെഡി!

റോം ∙ പുതിയ ഫോർമുല വൺ സീസണിൽ കുതിച്ചോടാൻ ഫെറാറി പുതിയ മോഡൽ റേസിങ് കാറുകൾ പുറത്തിറക്കി. 2020 സീസണിൽ ഉപയോഗിക്കാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന് എസ്എഫ്1000 എന്നാണു പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ്എഫ് 90 മോഡലിനോട് സാദൃശ്യമുള്ളതാണ് എസ്എഫ്1000. എന്നാൽ, സാദൃശ്യം രൂപത്തിൽ മാത്രമാണെന്നും പ്രകടനത്തിൽ ഏവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുമെന്നും ഫെറാറി ടീം മേധാവി മാറ്റിയ ബിനോട്ടോ പറഞ്ഞു.

ടീം ഡ്രൈവർമാരായ സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റൽ, ചാൾസ് ലെക്ലെയർ എന്നിവരും പ്രകാശനച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. നിലവിലെ ലോകചാംപ്യൻ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടന്റെ മെഴ്സിഡീസുമായുള്ള കരാർ 2020 സീസണോടെ അവസാനിക്കും. ഹാമിൽട്ടൻ അടുത്ത വർഷം ഫെറാറിയിൽ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ബിനോട്ടോ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ‘ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യ ഡ്രൈവർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റലും രണ്ടാം ഡ്രൈവർ ലെക്ലെയറുമാണ്. അടുത്ത വർഷവും അതിലൊരു മാറ്റവുമില്ല’ –ബിനോട്ടോ പറഞ്ഞു.



English Summary: Ferrari unveils car for the 2020 Formula One season