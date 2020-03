സംശയിക്കേണ്ട. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇന്നലെ ഒളിംപിക്സ് മാറ്റണമെന്നും പറഞ്ഞു, മാറ്റേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. ഒളിംപിക്സ് ഒരു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നു ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ രാവിലെയാണ്. കാലിയായ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ഒളിംപിക്സ് നടത്തുന്നതിലും ഭേദം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, തൊട്ടുപിന്നാലെ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആബെ ഷിൻസോ ട്രംപിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു.

ഒളിംപിക്സിനായി ജപ്പാൻ മനോഹരമായി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നു വൈകുന്നേരത്തോടെ പറഞ്ഞ ട്രംപ് രാവിലത്തെ വാക്കുകൾ വിഴുങ്ങി. ‘പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ആബെ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് ഒളിംപിക്സിനായി നടത്തുന്നത്. ജപ്പാനിൽ എത്ര വേഗമാണ് ഒളിംപിക്സിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല’ – ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാ‍ൽ ഒളിംപിക്സ് റദ്ദാക്കുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു ജപ്പാനിലെ ഒളിംപിക്സ് മന്ത്രി സെയ്ക്കോ ഹാഷിമോട്ടോ പറഞ്ഞു.

ഐഒസി നിലപാട്

ഒളിംപിക്സ് നടത്തുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായം മാനിക്കുമെന്നു രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റി (ഐഒസി) പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ബാക്. ‘ഒളിംപിക് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒളിംപിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്നു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കോവിഡ് ബാധിച്ചവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും അവസരം കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Donald Trump changes stand on Olympics on same day