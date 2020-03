കോവിഡ് കുരുക്ക്; കോവിഡ് – 19ന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി കായിക മത്സരങ്ങൾ

ഐപിഎൽ മാറ്റി

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് മാറ്റിവച്ചു. 29നു തുടങ്ങാനിരുന്ന ടൂർണമെന്റ് ഏപ്രി‍ൽ 15നു മാത്രമേ തുടങ്ങുകയുള്ളൂവെന്നു ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു. ഐപിഎൽ നടത്തിപ്പിനെതിരെ കർണാടക, ഡൽഹി സർക്കാരുകൾ രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഡൽഹിയി‍ൽ ഒരു കായിക മത്സരവും അനുവദിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വീസ നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഏപ്രിൽ 15 വരെ വിദേശതാരങ്ങൾക്ക് ഐപിഎൽ കളിക്കാൻ എത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യവുമുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 15നു തുടങ്ങിയാലും അടച്ചിട്ട മൈതാനങ്ങളിലേ മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ സാധ്യതയുള്ളൂ.

ഇംഗ്ലണ്ട് മടങ്ങി

ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനം റദ്ദാക്കി. താരങ്ങളോടു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാ‍ൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് നിർദേശിച്ചു. ശ്രീലങ്കൻ ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ്സ് ഇലവനുമായുള്ള മത്സരത്തിന്റെ 2–ാം ദിവസത്തെ കളി നടക്കുന്നതിനിടയിലാണു പരമ്പര റദ്ദാക്കിയ തീരുമാനം വന്നത്. പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 9 വിദേശതാരങ്ങൾ അവരവരുടെ നാടുകളിലേക്കു മടങ്ങി. റഗ്ബി ഉൾപ്പെടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മുഴുവൻ കായികമത്സരങ്ങളും അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.

ഏകദിന പരമ്പര ഉപേക്ഷിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ്– 19 ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ – ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന പരമ്പര ഉപേക്ഷിച്ചു. പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന 2 മത്സരങ്ങൾ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്തുമെന്നു ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നാളെ ലക്നൗവിലും 18നു കൊൽക്കത്തയിലും വച്ചു നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന 2 മത്സരങ്ങളും റദ്ദാക്കിയതായി ബിസിസിഐ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

മാറ്റിവച്ചു

ആശങ്കയില്ലെന്നു ടോക്കിയോ സംഘാടകർ ആവർത്തിക്കുന്നതിനിടയിലും ഒളിംപിക്സ് നീന്തൽ മത്സരങ്ങൾക്കായി നിർമിച്ച അക്വാട്ടിക് സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മാറ്റിവച്ചു. 22നു നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങാണു മാറ്റിയത്.

ദീപശിഖ മുടങ്ങി

ആതൻസ് ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാചീന ഒളിംപിക്സ് വേദിയിൽനിന്നു തുടങ്ങിയ ഒളിംപിക്സ് ദീപശിഖാ പ്രയാണം നിർത്തിവച്ചു. പ്രയാണം കാണാൻ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗ്രീസിലെ ദേശീയ ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റി ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒട്ടേറെപ്പേരാണു പ്രയാണം കാണാനെത്തിയത്.

ട്രാക്ക് തെറ്റി എഫ്1

മെൽബൺ ∙ മക്‌ലാരൻ ടീമിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനു കോവിഡ് ബാധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സീസൺ തുടക്കമായി ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കാനിരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗ്രാൻപ്രി മാറ്റിയ ഫോർമുല വൺ സംഘാടകർ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ബഹ്റൈൻ, വിയറ്റ്നാം ഗ്രാൻപ്രികൾ മാറ്റിവച്ചേക്കുമെന്നു സൂചന നൽകി. ഏപ്രിൽ 19ലെ ചൈനീസ് ഗ്രാൻപ്രി മാറ്റിവയ്ക്കുമെന്നു നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: International as well as national sports events cancelled due to covid-19 threat