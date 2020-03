ബർമിങ്ങാം ∙ ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാഡ്മിന്റൻ ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു. ലോക ചാപ്യനും 6–ാം സീഡുമായ പി.വി.സിന്ധു ക്വാർട്ടറിൽ 4–ാം സീഡ് ജപ്പാന്റെ നൊസോമി ഒകുഹാരയോട് പൊരുതിത്തോറ്റു (21–12, 15–21, 13–21). വനിതാ ഡബിൾസ് 2–ാം റൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ അശ്വനി പൊന്നപ്പ – സിക്കി റെഡ്ഡി സഖ്യം ജപ്പാന്റെ മിസാകി മറ്റ്സുടോമോ – അയാക തകഹാഷി സഖ്യത്തോടു തോറ്റു പുറത്തായി (13–21, 14–21).

English Summary: P.V. Sindhu out from All England badminton championship