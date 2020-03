പകർച്ചവ്യാധി മൂലം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മത്സരത്തിന് 101 വയസ്സ് (കൊറോണയല്ല)!

കോവിഡ്-19 മൂലം കായികലോകത്ത് പല മൽസരങ്ങളും ടൂർണമെന്റുകളും ഉപേക്ഷിക്കുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പകർച്ചവ്യാധിമൂലം ഏതെങ്കിലും കായിക ഇനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് 101 വയസ് പൂർത്തിയാകുന്നു. 1919 മാർച്ച് 19ന് ആരംഭിച്ച സ്റ്റാൻലി കപ്പ് ഐസ് ഹോക്കി ഫൈനൽസാണ് ലോകത്തെ കീഴടക്കിയ മറ്റൊരു സാംക്രമികരോഗംമൂലം ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് വേണ്ടെന്നുവച്ചത്. 1918–20 കാലത്ത് ലോകമെമ്പാടും പടർന്ന സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ മൂലമാണ് 1919ലെ ജേതാക്കളെ നിർണയിക്കാനാവാതെ സ്റ്റാൻലി കപ്പ് ഐസ് ഹോക്കി ഫൈനൽസ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്.

വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പാരമ്പര്യമുള്ള പ്രഫഷനൽ ഐസ് ഹോക്കി ടൂര്‍ണമെന്റാണ് സ്റ്റാൻലി കപ്പ്. 1892ൽ കാനഡയുടെ ഗവർണർ ജനറലായിരുന്ന സ്റ്റാൻലി പ്രഭുവാണ് വെള്ളിയിൽ തീർത്ത കിരീടം ഈ ടൂർണമെന്റിനായി സംഭാവന ചെയ്തത്. 1893ൽ പ്രഥമ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമായി. 1919ലെ സ്റ്റാൻലി കപ്പ് ഫൈനല്‍സിൽ കടന്നത് സിയാറ്റിൽ മെട്രോപ്പൊലിറ്റൻസും മോൺട്രിയോൾ കനേഡിയൻസും. വേദിയൊരുക്കിയത് സിയാറ്റിൽ ഐസ് അരീന. ഇരുടീമുകളും അഞ്ചു തവണ ഏറ്റുമുട്ടി കൂടുതൽ ജയം സ്വന്തമാക്കുന്ന ടീം ജേതാക്കളാകുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ടൂർണമെന്റ്. മാർച്ച് 19ന് ആദ്യ മൽസരം നടന്നു.

തൊട്ടുപിന്നാലെ നാലു മൽസരങ്ങൾക്കൂടി നടന്നു. ഇരുടീമുകളും രണ്ടു ജയങ്ങളും രണ്ടും തോൽവികളും ഏറ്റുവാങ്ങി. ഒരു മൽസരം സമനിയിൽ പിരിഞ്ഞു. ജേതാക്കളെ നിർണയിക്കുന്ന ഫൈനലായി ആറാം മൽസരം. ആരാകും ജേതാക്കൾ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്ന അവസാന മൽസരം ഏപ്രിൽ 1നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ സ്റ്റാൻലി കപ്പിനെയും ബാധിച്ചു. ഇരു ടീമുകളിലെയും പല താരങ്ങളും പനിയുടെ പിടിയിലായി. കനേഡിയൻസിനെയാണ് രോഗം കൂടുതൽ തളർത്തിയത്. അവരുടെ മൂന്നു കളിക്കാരൊഴികെ എല്ലാ താരങ്ങളും കടുത്ത പനിയുടെ പിടിയിലായി.

ജോ ഹാൾ, വിൽഫ്രഡ് കോട്ടു, ലൂയിസ് ബെർലിങ്വറ്റ്, ജാക്ക് മക്ഡോണൾഡ്, തുടങ്ങിയവർ ആശുപത്രിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. മാനേജർ ജോർജ് കെന്നഡിയും പനി ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിലായി. വിക്ടോറിയ ടീമിന്റെ കളിക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് ഫൈനൽ കളിക്കാമെന്ന മാനേജർ കെന്നഡിയുടെ അപേക്ഷ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ‘ഫൈനലിന്’ അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുൻപ് കളി ഉപേക്ഷിച്ചതായി അറിയിപ്പുവന്നു.

കിരീടം സിയാറ്റിൽ മെട്രോപ്പൊലിറ്റൻസിനു നൽകണമെന്ന കനേഡിയൻസ് മാനേജറുടെ അഭ്യർഥന സിയാറ്റിൽ ടീം പരിശീലകൻ സ്നേഹപൂർവം നിരസിച്ചു. ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ച പകർച്ചവ്യാധി ആരെയും തോൽപ്പിക്കേണ്ട എന്നായിരുന്നു എതിർ ടീമിന്റെ തീരുമാനം. ഇതോടെ 1919ലെ സ്റ്റാൻലി കപ്പിന് അവകാശികളില്ലാതെയായി.

എന്നാൽ കായികപ്രേമികളെ ദു:ഖത്തിലാഴ്ത്തി മറ്റൊരു വാർത്ത നാലാം ദിവസം പുറത്തെത്തി. കനേഡിയൻസിന്റെ പ്രതിരോധനിരയിലെ ശക്തനായ താരം ജോ ഹോൾ ന്യുമോണിയയെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടു. ഏപ്രിൽ 8ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം വാൻകോവറിൽ സംസ്കരിച്ചു. സഹതാരങ്ങളിൽ മിക്കവരും ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് തങ്ങളുടെ ആദരം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മാനേജർ കെന്നഡിയെയും ദുരന്തം വെറുതെവിട്ടില്ല. ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെങ്കിലും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം അദ്ദേഹവും മരിച്ചു.

1919ലെ ടൂർണമെന്റിന് അവകാശികളില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ 1948ൽ ട്രോഫി പുനർനിർമിച്ചപ്പോൾ സംയുക്തജേതാക്കളായി ഇരു ടീമുകളുടെയും പേരു കൊത്തിവച്ചു അധികാരികൾ ഇവരോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടമാക്കി.

English Summary: The Stanley Cup Finals Was Canceled Because of an Pandemic