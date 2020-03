ജപ്പാൻ ആതിഥ്യം വഹിക്കേണ്ട ആദ്യ ഒളിംപിക്സ് നടന്നില്ല; ഒന്നു പിഴച്ചാൽ മൂന്നും?

ടോക്കിയോ ∙ കൊറോണമൂലം ഇത്തവണത്തെ ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്താൽ കായികലോകത്തെ അപൂർവതയ്ക്കാകും ജപ്പാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. കാരണം, 1940ൽ ജപ്പാന് ആദ്യമായി ഒളിംപിക്സ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും നടന്നില്ല. അന്നും ടോക്കിയോ തന്നെയായിരുന്നു വേദിയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമോ? ജപ്പാന് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഒളിംപിക്സ് (1940) റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തേത് (1964) നടന്നു. മൂന്നാമത്തേത് (2020) ഇതാ ഇപ്പോൾ ആശങ്കയുടെ കയ്യാലപ്പുറത്താണ്.

1940ലെ ഒളിംപിക്സിന്റെ വേദി പിന്നീടു ഫി‍ൻലൻഡിലെ ഹെൽസിങ്കിയിലേക്കു മാറ്റിയെങ്കിലും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധംമൂലം നടന്നില്ല. പകരമായി 1952ലെ ഒളിംപിക്സ് ഹെൽസിങ്കിയിലും 1964ലേതു ടോക്കിയോയിലും അരങ്ങേറി. അങ്ങനെ ഒളിംപിക്സിനു വേദിയൊരുക്കുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യമായും ജപ്പാൻ മാറി.

1923ലെ വൻ ഭൂകമ്പത്തിൽനിന്നു ടോക്കിയോ അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങൾ കരകയറി എന്നു ലോകത്തെ അറിയിക്കാനാണു ജപ്പാൻ 1940ലെ ഒളിംപിക്സ് വേദിക്കായി അവകാശമുന്നയിച്ചത്. ചൈനയുടെ ഭാഗമായ ഒരു പ്രവിശ്യ കീഴടക്കിയ നീക്കം അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന സർവരാജ്യ സഖ്യത്തിൽനിന്നു (ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ്) പിൻമാറിയ ജപ്പാന് ലോകവേദിയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രമാണിത്തം കാട്ടാനുള്ള വേദിയുമായിരുന്നു ഒളിംപിക്സ്. സെപ്റ്റംബർ 21ന് ഉദ്ഘാടനംപോലും നിശ്ചയിച്ചു. യുഎസും ബ്രിട്ടനും ബഹിഷ്കരണ ഭീഷണി മുഴക്കിയെങ്കിലും കായികമേള നടക്കുമെന്നു ജപ്പാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

എന്നാൽ, ഏഷ്യാ വൻകരയിലെ യുദ്ധസമാന സാഹചര്യങ്ങളും രാജ്യാന്തര സമ്മർദവും ഒളിംപിക്സ് ആതിഥേയത്വം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ജപ്പാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. 2020ലെ ഒളിംപിക്സിനും ജപ്പാൻ അവകാശമുന്നയിച്ചത് സമാനസാഹചര്യങ്ങളിലാണ്. 2011ലെ ഭൂകമ്പം, സൂനാമി, അണുശക്തി ദുരന്തം എന്നിവയുണ്ടാക്കിയ തകർച്ചയി‍ൽനിന്നു രാജ്യം ഏറെ മുന്നേറിയെന്നു ലോകത്തെ കാണിക്കാനാണു ജപ്പാൻ ഒളിംപിക്സിനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്.

∙ ‘ഒളിംപിക്സ് മാറ്റേണ്ട സാഹര്യമില്ല’

ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് നടത്തിപ്പിനെപ്പറ്റി ധൃതിപിടിച്ചുള്ള വലിയ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ലെന്നു രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റി (ഐഒസി). ‘ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലായി നടത്താൻ ഐഒസി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. കൊറോണമൂലം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 4 മാസം ബാക്കിയുണ്ട്’ – ഇവിടെ ചേർന്ന നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിനുശേഷം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഐഒസി അറിയിച്ചു.

യൂറോ കപ്പും കോപ്പ അമേരിക്കയും മാറ്റിവച്ചെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഒളിംപിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐഒസി പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത്. ‌പ്രസ്താവനയിൽനിന്ന്: ‘ലോകം ഇപ്പോൾ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലൂടെയാണു കടന്നുപോകുന്നത്. ഒളിംപിക്സിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളെയും കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിയുകയാണ്. അത്‍‌ലീറ്റുകൾ ഇതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവരാൽ കഴിയുംവിധം പരിശീലനത്തിൽ മുഴുകുക.

വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇടപെടലിലൂടെ രോഗത്തിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കാനാവുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ഇതുവരെ 57% കായികതാരങ്ങൾ ഒളിംപിക്സിനു യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവസരം ഒരുക്കുന്നതിനായി രാജ്യാന്തര കായിക ഫെഡറേഷനുകളുമായി ചേർന്നു യോഗ്യതാ നടപടികളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വരുത്തും.’

∙ മുഖ്യ സംഘാടകനും കോവിഡ്

ജപ്പാൻ ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപമേധാവാവി കോസോ താഷിമയ്ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തനിക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യം താഷിമ തന്നെയാണു പ്രസ്താവനയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 28 മുതൽ വിദേശയാത്രയിലായിരുന്നു താഷിമ. ആംസ്റ്റർഡാം, ബെൽഫാസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന യോഗങ്ങളിൽ തനിക്കു പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നതായും അങ്ങനെയാകാം രോഗം വന്നതെന്നു കരുതുന്നതെന്നും താഷിമ അറിയിച്ചു.

∙ കരുതൽ തുടരുന്നു

ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിന്റെ ദീപശിഖാ പ്രയാണത്തിനു തുടക്കംകുറിച്ചു നടത്താനിരുന്ന ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങ് റദ്ദാക്കി. ജർമനിയിലെ ബുന്ദസ്‌ലിഗ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് ഏപ്രിൽ 2 വരെ നിർത്തിവച്ചു. ഡയമണ്ട് ലീഗ് ‌അത്‌ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ആദ്യ 3 പാദങ്ങൾ ഖത്തറിലും ചൈനയിലുമായി നടത്താനിരുന്നതു മാറ്റിവച്ചു. പട്യാലയിൽ 20നു നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻപ്രി ഒന്നാംപാദത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രി ദേശീയ ക്യാംപിലുള്ളവർക്കു മാത്രമായി ചുരുക്കി. റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മറ്റു താരങ്ങൾക്ക് എ‍ൻട്രി ഫീസ് മടക്കിനൽകുമെന്നു ദേശീയ അത്‍ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: Tokyo 1940 - The Games that became the 'Missing Olympics'