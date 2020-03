ആതൻസ് ∙ ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സ് അടുത്ത വർഷത്തേക്കു മാറ്റിവച്ചെങ്കിലും നിലവിൽ യോഗ്യത നേടിക്കഴി‍ഞ്ഞവർ ഇനി യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നു രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. ആകെ 11,000 താരങ്ങളാണ് ഒളിംപിക്സിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. അതിൽ 57% പേർ യോഗ്യത നേടിക്കഴി‍ഞ്ഞു.

English Summary: New qualification not required in participating in postponed olympics