ഹസ്തദാനം, ‘തുപ്പൽ പുരട്ടൽ’; കോവിഡിൽ മായുമോ, കളത്തിലെ ഈ ‘ആചാരങ്ങൾ’?

ക്രിക്കറ്റിൽ ബോളർമാർ കയ്യും കാലും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ്? തല എന്നു ബുദ്ധിപരമായ ഉത്തരം പറയാൻ വരട്ടെ; ‘നാവ്’ എന്നല്ലേ ആ ഉത്തരം! നാവു കൊണ്ടു രണ്ടാണ് കാര്യം. ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ ചീത്ത വിളിച്ച് അവരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കാം. പിന്നെ, നാവിൽ തൊട്ട് പന്തിൽ തുപ്പലു പുരട്ടി പന്തിന്റെ തിളക്കം കൂട്ടാം. പക്ഷേ, സ്വിങ് ബോളർമാരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയായിരുന്ന ഈ ‘തുപ്പൽ പുരട്ടൽ’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കൊറോണക്കാലം കഴിയുന്നതോടു കൂടി അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാം! രോഗാണുക്കൾ പരസ്പരം പടരാൻ ഒന്നാന്തരം വഴിയാണെന്നതു തന്നെ കാരണം.

∙ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ!

ടെന്നിസ് മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കാർ വിയർപ്പു തുടച്ച ടവ്വലുകൾ ബോൾ ഗേൾസിനും ബോയ്സിനും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പതിവു കാഴ്ച. സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ വിയർപ്പു പുരണ്ട ഇത്തരം ടവ്വലുകൾക്കായി മത്സരശേഷം ആരാധകർ മത്സരിക്കാറുമുണ്ട്.

എന്നാൽ ലോകമെങ്ങും കൊറോണ പടർന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ സംഘാടകർ ഇതിലെ അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസമാദ്യം ജപ്പാനും ഇക്വഡോറും തമ്മിൽ ഡേവിസ് കപ്പ് മത്സരം നടന്നപ്പോൾ ബോൾ കിഡ്സിന് കയ്യുറകൾ നൽകിയിരുന്നു. വിയർപ്പു തുടച്ച ടവ്വലുകൾ ഇടാൻ ബാസ്കറ്റുകളും ലഭ്യമാക്കി. ഗ്രീക്ക് ടെന്നിസ് താരം സ്റ്റെഫാനോസ് സിറ്റ്സിപാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ടവ്വലുകൾ ബോൾ കിഡ്സിനു തന്നെ നൽകണമെന്ന പക്ഷക്കാരനാണ്.

∙ ഇവിടെ തുപ്പരുത്!

ക്രിക്കറ്റിലെ ‘തുപ്പൽ–വിയർപ്പ്’ പ്രയോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നത് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരെല്ലാം പണ്ടേ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം. സ്വിങ് ബോളിങ്ങിന്റെ ആശാൻമാരാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വമ്പൻമാർ. തുപ്പലോ വിയർപ്പോ പുരട്ടി പന്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മിനുക്കിയാൽ റിവേഴ്സ് സ്വിങ് ലഭിക്കും എന്നതാണ് കാര്യം. കളികൾ വീണ്ടുമാരംഭിക്കുമ്പോൾ പേസ് ബോളർമാരെ ഏറ്റവും അലട്ടുന്നത് ഇക്കാര്യമാകും.

ഇന്ത്യൻ ബോളർ ഭുവനേശ്വർ കുമാറും ഓസീസ് പേസർ പാറ്റ് കമ്മിൻസും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ‘പന്ത് തുപ്പലു പുരട്ടി മിനുക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ അനിവാര്യമാണ്. അതു പോലും ചെയ്യാനാവാത്ത കാലമാണെങ്കിൽ...!’– കമ്മിൻസിന്റെ വാക്കുകൾ.

∙ തൊട്ടുകളി പാടില്ല

കൊറോണ ഭീതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കളിക്കളങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന് മത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള ഹസ്തദാനം നിർത്തലാക്കിയതാണ്. തുടർന്നും ടീമുകൾ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയിലെ നാഷനൽ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ലീഗ് കൈത്തലം കൂട്ടിയടിച്ചുള്ള ‘ഹൈ ഫൈവ്’ ആഘോഷത്തിനു പകരം മുഷ്ടി ചുരുട്ടി മുട്ടിച്ചുള്ള ആഘോഷം മതിയെന്ന് കളിക്കാരോടു നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു.

ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരമായ ലെബ്രോൺ ജയിംസ് കൊറോണക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ഇതു തുടരുമെന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ യുഎസ് വനിതാ ഫുട്ബോൾ താരം മേഗൻ റപീനോ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മറുപക്ഷക്കാരാണ്.

