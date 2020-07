സിബിഎൽ ഉപേക്ഷിക്കില്ല; സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടാൽ നെഹ്റു ട്രോഫി ഡിസംബറിൽ

ആലപ്പുഴ ∙ കോവിഡിനുശേഷമുള്ള ‘കേരള ടൂറിസ’ത്തിന്റെ ഉണർവിനു ജലമേളയെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ്. ചാംപ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് (സിബിഎൽ) പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കു യോജിച്ചവിധം എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാമെന്നു വകുപ്പ് ആലോചന തുടങ്ങി. ഓഗസ്റ്റിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായ നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവം സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടാൽ ഡിസംബറിൽ നടത്താനാണ് ആലോചന. ഇതിനു പിന്നാലെ, ഓരോ ആഴ്ച ഇടവിട്ട് സിബിഎല്ലിലെ മറ്റു 12 മത്സരങ്ങൾ നടത്താനും ശ്രമിക്കും. അടുത്തയാഴ്ച മന്ത്രി ടി.എം.തോമസ് ഐസക്കിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് (എൻടിബിആർ) സൊസൈറ്റി യോഗം ചേരും. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിലും പ്രളയംമൂലം നെഹ്റു ട്രോഫി മാറ്റിവച്ചിരുന്നു.

English Summary: Champions Boat League may be conducted in december