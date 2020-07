കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി: ബിഎംഡബ്ല്യു കാർ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് ദ്യുതി, പിന്നാലെ പോസ്റ്റ് നീക്കി

ഭുവനേശ്വർ∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കനത്തതോടെ, ബിഎംഡബ്ല്യു കാർ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗ ഓട്ടക്കാരി ദ്യുതിചന്ദ്. പരിശീലനത്തിന് പണം കണ്ടെത്താനെന്ന പേരിലാണ് ദ്യുതി ബിഎംഡബ്ല്യു കാർ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വച്ചത്. എന്നാൽ, സംഭവം വാർത്തയായതിനു പിന്നാലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റ് ദ്യുതി നീക്കം ചെയ്തു. 2015 ബിഎംഡബ്ല്യു 3 സീരിസ് മോഡൽ കാർ 40 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ദ്യുതി വാങ്ങിയത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുകയും സ്പോൺസർമാരെ ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഇത് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

കാർ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ച് ഒഡിയ ഭാഷയിലാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടത്. ‘എന്റെ ബിഎംഡബ്ല്യു കാർ വിൽക്കാനുണ്ട്. വാങ്ങാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് എന്നെ മെസഞ്ചറിൽ ബന്ധപ്പെടാം’ – ഇതായിരുന്നു പോസ്റ്റ്. ഇതിനൊപ്പം ബിഎംഡബ്ല്യു കാറിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും ദ്യുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം, കാർ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റ് ദ്യുതി പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്തു.

‘കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്പോൺസർമാരെ കിട്ടാനില്ല. ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിനുള്ള തയാറെടുപ്പിലായതിനാൽ പരിശീലനം മുടക്കാൻ പറ്റില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരിശീലന ചെലവിന് പണം കണ്ടെത്താനാണ് കാർ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്’ – ദ്യുതി ഇന്ത്യ ടുഡേയോട് പ്രതികരിച്ചു.

‘ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക്ക് നൽകിയ മൂന്നു കോടി രൂപ സമ്മാനത്തുകയിൽനിന്ന് പണമെടുത്താണ് ഞാൻ ഈ കാർ വാങ്ങിയത്. അന്ന് കിട്ടിയ സമ്മാനത്തുകയ്ക്ക് ഒരു വീടും പണിതു’ – ദ്യുതിചന്ദ് വ്യക്തമാക്കി. പരിശീലനത്തിന് പണം കണ്ടെത്താൻ ദ്യുതിചന്ദ് കാർ വിൽക്കുന്ന കാര്യം പരസ്യമായതോടെ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെപ്പേരാണ് പോസ്റ്റിനു താഴെ കമന്റുമായി എത്തിയത്.

‘എനിക്ക് ബിഎംഡബ്ല്യു കൂടാതെ രണ്ടു കാറുകൾ കൂടിയുണ്ട്. മൂന്നു കാറിനും പാർക്കിങ്ങിന് സ്ഥലപരിമിതി എന്നൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നു വിൽക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു’ – ദ്യുതി പറഞ്ഞു. പരിശീലക സംഘത്തിലെ ആളുകൾക്കുള്ള ശമ്പളം സഹിതം ഏതാണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് പ്രതിമാസം പരിശീലന ചെലവെന്ന് ദ്യുതി വെളിപ്പെടുത്തി. ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്സിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 50 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Coronavirus crisis: Dutee Chand wants to sell her BMW to meet training expenses amid lack of sponsors