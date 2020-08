ബ്രിട്ടനെ തോൽപിച്ച സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ

1948 ലണ്ടൻ ഒളിംപിക്സിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ത്രിവർണ പതാകയ്ക്കു കീഴിൽ മത്സരിച്ചത്. ഒരേയൊരു മെഡലാണ് ഇന്ത്യ നേടിയത്–പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ സ്വർണം. ഓഗസ്റ്റ് 12ന്, വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ തോൽപിച്ചത് കാലങ്ങളോളം തങ്ങളെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനെ. 4–0ന്റെ ആധികാരികമായ വിജയം.



നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒളിംപിക്സിൽ, തങ്ങളുടെ മുൻ കോളനിയായ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നിലംപരിശായിപ്പോകും എന്ന പേടിയും ബ്രിട്ടനുണ്ടായിരുന്നു. ഫൈനലിൽ അവർ പേടിച്ചതു സംഭവിച്ചു. അതിനു മുൻപുള്ള 3 ഒളിംപിക്സുകളിലും (1928, 1932, 1936) സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നിൽ അമിത പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയാണ് ബ്രിട്ടൻ കളിച്ചത്.



എന്നാൽ ബൽബീർ സിങ് സീനിയറിന്റെ രണ്ടു ഗോളുകളും തർലോചൻ സിങ്, പാറ്റ് ജാൻസൻ എന്നിവരുടെ ഓരോ ഗോളും അവരുടെ പ്രതിരോധം തകർത്തു. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി 362 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമായിരുന്നു ബ്രിട്ടനെ അവരുടെ തിരുമുറ്റത്ത് മുട്ടുകുത്തിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സുവർണനേട്ടം.

